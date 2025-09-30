ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|МЗХ напомня: Днес изтича важен срок
От 1 октомври 2025 г. до крайния срок за подаване на заявления по интервенции за подпомагане на площ и животни за Kампания`2026, стопаните ще могат да подават документи за пререгистрация за новата стопанска година. Първоначална регистрация може да бъде извършена и след този срок – в рамките на стопанската 2025/2026 година.
Считано от новата стопанска 2025/2026 година отпада изискването за издаване и заверка на регистрационна карта. При регистрация земеделските стопани ще получават справка за декларирана дейност, генерирана от регистъра. Такъв документ ще се издава и при пререгистрация на вече вписаните стопани.
Необходимите документи за регистрация или пререгистрация могат да бъдат изтеглени от 1 октомври 2025 г. ТУК.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Съдът оправда изцяло Константин Сулев, разследвал Пепи Еврото
15:55 / 30.09.2025
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат...
15:56 / 30.09.2025
БНБ: Брутният външен дълг на България достигна близо 54 млрд. лев...
15:57 / 30.09.2025
Мощен циклон носи огромни вълни по нашето море след 48 часа
14:32 / 30.09.2025
Напредва обходът на гр. Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", над 1...
13:29 / 30.09.2025
Извънредно предупреждение: На изток водата ще е много, до 300 лит...
13:02 / 30.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV не може да забрави Бесте Сабри
10:55 / 28.09.2025
Преслава с 1 млн. лева хонорар
16:55 / 28.09.2025
Култово предаване се завръща в родния ефир след години забвение
11:20 / 29.09.2025
Нов антирекорд за скорост на АМ "Тракия"
20:42 / 28.09.2025
България има ново любимо предаване след снощи
13:16 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS