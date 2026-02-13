ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
МВнР се обявява категорично против планираното провеждане на "Луковмарш"
Автор: Елиза Дечева 13:27Коментари (1)252
©
Министерството на външните работи на Република България се обявява категорично против планираното провеждане на т. нар. "Луковмарш“, и призовава отговорните институции за предприемане на всички законоустановени действия за неговото предотвратяване.

Подобни прояви са несъвместими с ценностите и традициите на българското общество и страната ни няма да допусне нейната територия да бъде използвана като сцена за международна изява на екстремизъм, нетолерантност, дискриминация и омраза. Такива прояви се използват за незаслужено представяне  на България в отрицателна светлина и за засенчване на  постиженията й в областта на правата на човека.

Министерството на външните работи ще продължи последователно да се противопоставя на всеки опит за разделение и нетолерантност в обществото, на действия, които накърняват международния авторитет на Република България и ще продължи да участва активно в координираните усилия на българските институции за противодействие на омразата, дискриминацията и антисемитизма.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Нещо да кажете за марша на пе*алите и лезбийките?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 м...
12:07 / 13.02.2026
Проблем на пазара на труда, голяма част от компаниите не намират ...
11:36 / 13.02.2026
Прокуратурата изпрати материали за случая "Петрохан-Околчица" в Н...
11:18 / 13.02.2026
Истинска зима по високите части на Родопите
10:43 / 13.02.2026
Калин Стоянов: На въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който ...
11:13 / 13.02.2026
Иван Игов: Как може един министър да махне полицейското управлени...
10:31 / 13.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Световна черна хроника
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: