ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|МВнР се обявява категорично против планираното провеждане на "Луковмарш"
Подобни прояви са несъвместими с ценностите и традициите на българското общество и страната ни няма да допусне нейната територия да бъде използвана като сцена за международна изява на екстремизъм, нетолерантност, дискриминация и омраза. Такива прояви се използват за незаслужено представяне на България в отрицателна светлина и за засенчване на постиженията й в областта на правата на човека.
Министерството на външните работи ще продължи последователно да се противопоставя на всеки опит за разделение и нетолерантност в обществото, на действия, които накърняват международния авторитет на Република България и ще продължи да участва активно в координираните усилия на българските институции за противодействие на омразата, дискриминацията и антисемитизма.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 58 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 м...
12:07 / 13.02.2026
Проблем на пазара на труда, голяма част от компаниите не намират ...
11:36 / 13.02.2026
Прокуратурата изпрати материали за случая "Петрохан-Околчица" в Н...
11:18 / 13.02.2026
Истинска зима по високите части на Родопите
10:43 / 13.02.2026
Калин Стоянов: На въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който ...
11:13 / 13.02.2026
Иван Игов: Как може един министър да махне полицейското управлени...
10:31 / 13.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS