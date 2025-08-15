ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
МВнР с предупреждение към сънародниците ни, отправили се към Испания
Автор: Десислава Томева 11:51Коментари (0)387
©
МВнР информира, че служителите на фирма "Azul Handling“, отговаряща за наземното обслужване на полетите на авиокомпания "Ryanair“ в Кралство Испания, са обявили готовност за стачни действия. Те ще се провеждат всеки сряда, петък, събота и неделя в часовите интервали от 05:00 ч. до 09:00 ч., от 12:00 ч. до 15:00 ч. и от 21:00 ч. до 23:59 ч., считано от 15 август 2025 г., като стачните действия ще продължат потенциално до 31 декември 2025 г., ако исканията на служителите не бъдат изпълнени.

Очаква се да бъде засегнато наземното обслужване, включително обработката на багаж, особено в най-натоварените часове, във всички бази на авиокомпания "Ryanair“ в Испания, включително летищата Мадрид-Барахас, Барселона-Ел Прат, Малага, Аликанте, Валенсия, Севиля, Палма де Майорка, Тенерифе Юг, Лансароте, Ибиса, Жирона, Сантяго де Компостела. От своя страна авиокомпания "Ryanair“ е обявила, че не очаква стачните действия да окажат влияние върху изпълнението на графика на планираните полети.  

МВнР препоръчва на българските граждани, планиращи да пътуват през посочения период с полети от или до Кралство Испания, да проверяват предварително и да следят информацията за своите полети в сайтовете или мобилните приложения на съответните авиокомпании.  

При необходимост от съдействие българските граждани в Кралство Испания могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в гр. Мадрид на следните номера: тел.: +34 91 345 5761; +34 91 345 6651, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +34 678 013 846. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Консулската служба към Посолството: Embassy.Madrid@mfa.bg .

Консулско съдействие може да бъде получено и от Генералното консулство на Република България във Валенсия, на следните телефонни номера: +34 963 690 921; +34 963 691 788, както и на имейл адрес: consulvlc@mfa.bg .

Консулско съдействие може да бъде получено и от Генералното консулство на Република България в Барселона, на следния телефонен номер: +34 937 969 950, както и на имейл адрес: Consulate.Barcelona@mfa.bg .







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Видео показа как колата на 21-годишния Виктор влетява в автобуса
11:34 / 15.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за са...
11:05 / 15.08.2025
Синоптик от НИМХ предупреди: Сериозно понижение на температурите ...
10:00 / 15.08.2025
Караджов за горящите цистерни с дизелово гориво: Вече няма огън, ...
10:03 / 15.08.2025
Трима са с опасност за живота след катастрофата, в която кола се ...
09:49 / 15.08.2025
Българка, която работи като чистачка в Австрия, може да разчита н...
09:25 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59
08:03 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
Бизнесмен: Към своя край сме! Скоро на рафтовете в магазините няма да има български консерви
19:08 / 14.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
Изследователят Марин Лесев: В шкембе чорбата са присъствали добавки като ориз и магданоз
Изследователят Марин Лесев: В шкембе чорбата са присъствали добавки като ориз и магданоз
11:45 / 13.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: