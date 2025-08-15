ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВнР с предупреждение към сънародниците ни, отправили се към Испания
Очаква се да бъде засегнато наземното обслужване, включително обработката на багаж, особено в най-натоварените часове, във всички бази на авиокомпания "Ryanair“ в Испания, включително летищата Мадрид-Барахас, Барселона-Ел Прат, Малага, Аликанте, Валенсия, Севиля, Палма де Майорка, Тенерифе Юг, Лансароте, Ибиса, Жирона, Сантяго де Компостела. От своя страна авиокомпания "Ryanair“ е обявила, че не очаква стачните действия да окажат влияние върху изпълнението на графика на планираните полети.
МВнР препоръчва на българските граждани, планиращи да пътуват през посочения период с полети от или до Кралство Испания, да проверяват предварително и да следят информацията за своите полети в сайтовете или мобилните приложения на съответните авиокомпании.
При необходимост от съдействие българските граждани в Кралство Испания могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в гр. Мадрид на следните номера: тел.: +34 91 345 5761; +34 91 345 6651, както и на телефонен номер за неотложни случаи в извънработно време: +34 678 013 846. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Консулската служба към Посолството: Embassy.Madrid@mfa.bg .
Консулско съдействие може да бъде получено и от Генералното консулство на Република България във Валенсия, на следните телефонни номера: +34 963 690 921; +34 963 691 788, както и на имейл адрес: consulvlc@mfa.bg .
Консулско съдействие може да бъде получено и от Генералното консулство на Република България в Барселона, на следния телефонен номер: +34 937 969 950, както и на имейл адрес: Consulate.Barcelona@mfa.bg .
