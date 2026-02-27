ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР предупреждава за ескалация на риска в региона на Близкия изток
Призоваваме българските граждани да напуснат Израел и Иран и да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства.
Съветваме намиращите се в региона сънародници да се регистрират в рубриката "Пътувам за“ използвайки бутона "Пътувам за“ в горния десен ъгъл на уебстраницата, се казва още в изявлението на МВнР.
