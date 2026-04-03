По повод медийна публикация Министерството на вътрешните работи заявява, че разпространената информация за "хакерска атака“ срещу системите на Главна дирекция "Гранична полиция“ не отговаря на действителността.

Информационните системи, използвани от ГД "Гранична полиция“, функционират в защитената мрежа на МВР и не са били обект на кибератака. Извършената проверка не установява неоторизиран достъп и/или манипулиране на данни. Системите функционират нормално и не е налице нарушение на тяхната сигурност.

Публикацията се позовава на непроверен източник и съдържа твърдения за манипулация на данни без доказателства. Това създава внушение за намеса в системите и поставя под съмнение официално изнесена информация, без да има фактическо основание. Публикацията носи белезите на вътрешна информационна манипулация и намеса (DIMI – Domestic Information Manipulation and Interference), насочена към накърняване на доверието в институциите, създаване на обществено напрежение и влияние върху обществено-политическите процеси.