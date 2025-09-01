ИЗПРАТИ НОВИНА
МВР с първи коментар след твърденията на турски медии, че мъж е починал, защото турска линейка не е била допусната от българските власти 
Автор: ИА Фокус 08:53Коментари (0)0
©
По информация на турските медии турска линейка не е била допусната от българските власти да влезе и да окаже помощ. Според публикациите медицинският екип е изчаквал близо 20 минути за разрешение, което така и не е било дадено.

По-късно пациентът е транспортиран с българска линейка до болницата в Свиленград, но въпреки оказаната медицинска помощ е починал. Случаят предизвика силен отзвук сред гурбетчиите, които обвиняват бюрократичните пречки в спешната помощ, че костват човешки животи, отбелязват турските издания.

Позиция на МВР:

Към момента няма данни за извършени неправомерни действия или забавяне в работата на служители на Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) във връзка с комуникацията или други служебни отношения с турските гранични или здравни власти. Въпреки това директорът на ГДГП старши комисар Антон Златанов е наредил да бъде извършена съответната вътрешна проверка по случая.

По информация на NOVA на турския пункт имало линейка, която била поканена да влезе на наша територия, но те поискали пациентът да бъде транспортиран до тях и не влезли.

От ЦСМП - Хасково казаха, че пристигналите медици са констатирали смъртта на мъжа.







Статистика: