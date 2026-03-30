Министерството на вътрешните работи изпрати официална позиция в отговор лидера на ДПС Делян Пеевски, който сезира Сметната палата за проверка за несъвместимост на зам.-министъра на МВР Иван Анчев.
Пускаме цялата позиция без редакторска намеса:
Във връзка с публикация от страна на политическа партия относно несъвместимост на заместник-министъра на вътрешните работи Иван Анчев с разпоредбите на Закона за Сметната палата, изразяваща се в участието му в управителни органи на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), Ви информираме за следното:
Заместник-министър Иван Анчев е спазил разпоредбите на чл. 75 и чл. 76 от Закона за Сметната палата и е предприел в рамките на законовия срок съответните действия за отстраняване на несъвместимостите, както следва:
∙ Заявление А15 с вх. № 20260309141654 от 09.03.2026 г. за излизане от управителните органи на ЮЛНЦ "Българо-албанска бизнес камара“;
∙ Заявление А15 с вх. № 20260313180635 от 13.03.2026 г. за излизане от управителните органи на ЮЛНЦ "Подкрепен живот“;
∙ Заявление А15 с вх. № 20260316142646 от 16.03.2026 г. за излизане от управителните органи на ЮЛНЦ "Атлантически съвет на България“.
Обръщаме внимание и че едномесечният срок за предприемане на действията по отстраняване на несъвместимости за зам.-министър Анчев е 24 март 2026 г., а не 19 март 2026 г. както е посочено от страна на сезиращите Сметната палата.
Заместник-министър Иван Анчев е предприел всички необходими действия в установените срокове, но е готов да окаже допълнително съдействие на Сметната палата, ако такова е необходимо.
МВР отговори на Пеевски
