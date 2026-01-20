ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
МТСП затяга контрола срещу нелегалните социални услуги
Автор: ИА Фокус 16:14Коментари (0)229
©
Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) ще може да проверява и социални услуги, чийто лиценз е бил отказан, отнет или прекратен. Така Агенцията ще може да проследява дали не се предоставят социални услуги въпреки липсата на лиценз. Това предвиждат промени в Наредбата за качеството на социалните услуги, които Министерството на труда и социалната политика (МТСП) предлага и които вече са публикувани за обществено обсъждане.

Това е поредна стъпка на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов в борбата за достоен живот на най-уязвимите и възрастните. Действията на министъра започнаха с масирани проверки, които разкриха десетки нелегални домове. В тях хората бяха държани при лоши условия.

С предлаганите сега промени ще се реши констатиран тогава проблем – пълният отказ на собствениците на обекти с отнет лиценз да допуснат проверяващи от АКСУ. Ако текстовете бъдат приети, ще се повиши и ефективността на контрола. Измененията целят да подпомогнат и прилагането на промените в Наказателния кодекс, с които предоставянето на социални услуги без лиценз беше инкриминирано, както и на тези в Закона за социалните услуги, с които са увеличени в пъти санкциите.

С предложенията за промени в Наредбата се предлагат и промени в стандартите за някои социални услуги с цел както да се подобри тяхното качество, така и да станат по-достъпни за хората. За хората с деменция се създава възможност за по-лесен достъп до социални услуги. Те ще могат да ползват такива и срещу документ с упомената диагноза, издаден от Лекарска консултативна комисия, до излизането на решение на ТЕЛК.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
НИМХ потвърди прогнозата си за Южна България
16:03 / 20.01.2026
Отвориха най-новия път за Гърция - само за автомобили до 3.5 тона...
15:02 / 20.01.2026
Бургас обявява грипна епидемия, Варна удължава мерките
15:57 / 20.01.2026
Сачева: ГЕРБ няма да се бори с Радев, ще оставим той да се бори с...
14:24 / 20.01.2026
КС образува дело за постъпилата оставка на Радев
14:46 / 20.01.2026
Проф. Константинов за оставката на Радев: Незаконно е! Двама са г...
14:00 / 20.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
Бил Гейтс: Напълно възможно е стандартът в следващите 10 години да стане двудневна работна седмица
08:39 / 18.01.2026
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: