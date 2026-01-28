ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|МС реши: Университетите ще могат да приемат студенти с общи изпити по математика и физика
Общ изпит ще може да се създава от университетите и за прием в професионалните направления "Технически науки“ от инженерните специалности, в които математическата и/или подготовката по физика/химия са ключов фактор за успешно обучение. Това реши правителството с изменение на Постановление № 64 за условията и реда за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти.
От учебната 2026/2027 година министърът на образованието и науката ще може да предлага не по-малко от 20 на сто от определения брой на приеманите студенти в тези направления да става или с такъв общ изпит или с резултата от държавния зрелостен изпит по математика, който ще е с не по-малко от 60 на сто тежест при формирането на бала за приемане по съответната специалност.
Очаква се по този начин да има по-ясни критерии за оценяване на кандидатите в специалности, изискващи висока подготовка по математика и/или физика/химия. Също така да се насърчи интереса към инженерно-технически и природо-математически специалности, както и към специалности с висока обществена значимост, чрез въвеждане на изисквания за по-голяма тежест на ключовите зрелостни изпити.
Правителството добави и към Списъка на защитените специалности четири нови. Първата е Италианска филология, заради драстично намаляване на броя на студентите и недостига на специалисти, владеещи италиански език. Защитени стават и три специалности от направление "Музикално и танцово изкуство“, свързани с дирижиране на народни състави, на народен хор и на народен оркестър. Целта е да се подпомогне подготовката на висококвалифицирани кадри в областта на българското музикално и танцувално изкуство.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Той няма да е премиер
12:25 / 28.01.2026
Цената на билета на единствения изцяло запазен замък в България с...
12:01 / 28.01.2026
Президентът Йотова посрещна шефа на БНБ Димитър Радев
11:55 / 28.01.2026
Икономист: България в момента е с най-евтините горива от всички д...
11:37 / 28.01.2026
Осеммесечният Даниел Василев се нуждае от спешно специализирано л...
11:19 / 28.01.2026
Експерти на ЕЦБ: Алчността на фирмите не е причина за скока на ин...
10:15 / 28.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS