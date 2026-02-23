ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|МОН стартира проект за модернизация на училищата с над 126 млн. евро финансиране
Мерките и реформите ще са с дългосрочен ефект на национално ниво и ще се реализират в продължение на 4-годишен период, като финансирането е в размер на 126 018 597,05 евро. Договорът, даващ официален старт на проекта, бе сключен от Изпълнителна агенция "Програма за образование" и Министерството на образованието и науката, което ще изпълнява дейностите за модернизиране на училищната образователна среда.
Проектът е насочен към стратегическа и устойчива дигитална трансформация на училищното образование в България, с фокус върху достъпа, сигурността и бъдещата готовност на учениците и учителите за тази технологична промяна.
Предвижда се цялостно надграждане и функционално разширяване на националната платформа "Дигитална раница", която ще се развие като интелигентна среда за създаване, управление и използване на дигитално образователно съдържание. Ще бъде изграден структуриран каталог от учебни ресурси, упражнения и тестове, съобразени с учебните програми и образователните стандарти, както и инструменти за създаване и адаптиране на съдържание. Платформата ще позволява интеграция на външни доставчици на електронни ресурси при ясно определени критерии за качество и педагогическа стойност.
Ще се внедряват функционалности, базирани на изкуствен интелект, които ще подпомагат адаптирането на заданията спрямо нивото и напредъка на ученика, ще осигуряват автоматизирана обратна връзка и ще подпомагат учителите при планиране на уроци, създаване на материали, анализ на резултатите и оценяване.
Ще бъдат разширени и аналитичните модули на системата, което ще позволи по-ефективно проследяване на напредъка на учениците и ранно идентифициране на обучителни затруднения. Учениците, учителите и родителите вече имат достъп до платформата чрез акаунтите си в edu.mon.bg.
Паралелно с технологичното надграждане се предвижда и мащабна подкрепа за професионалното развитие на педагогическите специалисти. Обученията ще бъдат насочени към работа с платформата, създаване и използване на дигитално съдържание, прилагане на иновативни методи на преподаване в дигитална среда, както и към теми като изкуствен интелект, киберсигурност, медийна грамотност и дигитално благополучие. Специален акцент ще бъде поставен върху етичното и отговорно използване на технологиите и защитата на личните данни.
Министерството предвижда и информационни и разяснителни кампании, насочени към учители, ученици, родители и училищни ръководства, с цел обществото да бъде информирано и активно ангажирано в процеса на въвеждане на изкуствения интелект в образованието. По този начин дигиталната трансформация ще бъде не просто технологична промяна, а осъзнат и устойчив процес в подкрепа на по-модерно и качествено българско училище.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Икономист: Част от инвеститорите, привлечени основно от ниските з...
10:17 / 23.02.2026
Петър Ганев: Ако токът не поскъпне, но обядът с колегите се вдигн...
10:15 / 23.02.2026
Кола пламна на АМ "Тракия", движението е спряно
09:52 / 23.02.2026
Един от най-богатите българи с интерес към сградата на фалирал го...
09:30 / 23.02.2026
Криминален психолог: Едно убийство има на Петрохан и две на Околч...
10:01 / 23.02.2026
"Снимай, снимай": Любопитен детайл в записите от Петрохан поражда...
09:09 / 23.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS