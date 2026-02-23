ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
МОН стартира проект за модернизация на училищата с над 126 млн. евро финансиране
Автор: Росица Чинова 13:18Коментари (0)109
©
Надграждане на дигиталната раница, въвеждане на изкуствен интелект и нови софтуерни решения за проследяване на образователните резултати, както и подобряване на дигиталните умения на учители, ученици и родители. Всичко това е заложено в новия мащабен проект на Министерството образованието и науката "Дигитална трансформация на училищното образование", който стартира по европейската Програма "Образование".

Мерките и реформите ще са с дългосрочен ефект на национално ниво и ще се реализират в продължение на 4-годишен период, като финансирането е в размер на 126 018 597,05 евро. Договорът, даващ официален старт на проекта, бе сключен от Изпълнителна агенция "Програма за образование" и Министерството на образованието и науката, което ще изпълнява дейностите за модернизиране на училищната образователна среда.

Проектът е насочен към стратегическа и устойчива дигитална трансформация на училищното образование в България, с фокус върху достъпа, сигурността и бъдещата готовност на учениците и учителите за тази технологична промяна.

Предвижда се цялостно надграждане и функционално разширяване на националната платформа "Дигитална раница", която ще се развие като интелигентна среда за създаване, управление и използване на дигитално образователно съдържание. Ще бъде изграден структуриран каталог от учебни ресурси, упражнения и тестове, съобразени с учебните програми и образователните стандарти, както и инструменти за създаване и адаптиране на съдържание. Платформата ще позволява интеграция на външни доставчици на електронни ресурси при ясно определени критерии за качество и педагогическа стойност.

Ще се внедряват функционалности, базирани на изкуствен интелект, които ще подпомагат адаптирането на заданията спрямо нивото и напредъка на ученика, ще осигуряват автоматизирана обратна връзка и ще подпомагат учителите при планиране на уроци, създаване на материали, анализ на резултатите и оценяване.

Ще бъдат разширени и аналитичните модули на системата, което ще позволи по-ефективно проследяване на напредъка на учениците и ранно идентифициране на обучителни затруднения. Учениците, учителите и родителите вече имат достъп до платформата чрез акаунтите си в edu.mon.bg.

Паралелно с технологичното надграждане се предвижда и мащабна подкрепа за професионалното развитие на педагогическите специалисти. Обученията ще бъдат насочени към работа с платформата, създаване и използване на дигитално съдържание, прилагане на иновативни методи на преподаване в дигитална среда, както и към теми като изкуствен интелект, киберсигурност, медийна грамотност и дигитално благополучие. Специален акцент ще бъде поставен върху етичното и отговорно използване на технологиите и защитата на личните данни.

Министерството предвижда и информационни и разяснителни кампании, насочени към учители, ученици, родители и училищни ръководства, с цел обществото да бъде информирано и активно ангажирано в процеса на въвеждане на изкуствения интелект в образованието. По този начин дигиталната трансформация ще бъде не просто технологична промяна, а осъзнат и устойчив процес в подкрепа на по-модерно и качествено българско училище.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Икономист: Част от инвеститорите, привлечени основно от ниските з...
10:17 / 23.02.2026
Петър Ганев: Ако токът не поскъпне, но обядът с колегите се вдигн...
10:15 / 23.02.2026
Кола пламна на АМ "Тракия", движението е спряно
09:52 / 23.02.2026
Един от най-богатите българи с интерес към сградата на фалирал го...
09:30 / 23.02.2026
Криминален психолог: Едно убийство има на Петрохан и две на Околч...
10:01 / 23.02.2026
"Снимай, снимай": Любопитен детайл в записите от Петрохан поражда...
09:09 / 23.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
Бивш шеф на ДАНС посочи два детайла от Петрохан, които почти никой не забеляза!
19:23 / 21.02.2026
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
"Саграда Фамилия" достигна връхната си точка 144 години след началото на строителството
11:59 / 21.02.2026
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
11:44 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор с рязане
Сблъсък на "Тракия"! Очевидец: Пожарникари извадиха единия шофьор с рязане
13:26 / 21.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
Други спортове
148 години от Освобождението на България от турско робство
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: