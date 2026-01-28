ИЗПРАТИ НОВИНА
МОН разработи визия за въвеждане на изкуствен интелект в училище
Автор: Илиана Пенова 13:59Коментари (0)113
©
Министерството на образованието и науката разработи визия за въвеждане и използване на изкуствен интелект в училищното образование. Документът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОН.

Той очертава рамка за целенасочено, балансирано и отговорно интегриране на изкуствен интелект (ИИ) в учебния процес, като основен принцип е съхраняването и развитието на човешкото мислене, критичните умения и водещата роля на учителя.

Визията изхожда от разбирането, че изкуственият интелект вече е част от средата, в която учениците учат и общуват, и че отлагането на неговото въвеждане в образованието носи риск той да бъде използван без ясна педагогическа цел и без етична рамка. Учителят остава водещият фактор в процеса на учене и разширява ролята си като интелектуален наставник и навигатор, а изкуственият интелект се използва като средство за подкрепа на познавателния процес, а не като негов заместител.

България беше сред първите държави, която още преди година изготви насоки за използване на изкуствения интелект в образованието. Оттогава технологиите се развиха с бързи темпове и поставиха нови въпроси и предизвикателства пред образователните системи. Настоящата визия надгражда първоначалните насоки и очертава по-цялостен и дългосрочен подход за интегриране на изкуствения интелект в училищното образование.

В документа са очертани основните направления за използване на изкуствения интелект в училищното образование, сред които са изграждането на AI грамотност и познание за начина на функциониране на интелигентните системи, използването на изкуствен интелект като източник на информация и посредник в усвояването на знания, прилагането му в подкрепа на учениците и учителите, както и развитието на уменията за работа с новите технологии. Визията отчита както потенциала на изкуствения интелект да подпомага ученето, персонализацията на обучението и достъпа до знания, така и рисковете, свързани с дезинформация, алгоритмични предразсъдъци, защита на личните данни и прекомерна зависимост от технологиите.

Визията подчертава необходимостта от поетапно и възрастово съобразено въвеждане на изкуствения интелект в образованието, съхраняването на базовите умения като четивна, математическа и научна грамотност и развитието на критическо мислене, етична осъзнатост и отговорно поведение в дигитална среда. В изпълнение на визията МОН подготвя и план за действие за следващите години, като ще приемат и предложения за дейности, които да бъдат включени в него.

Целта е училището да подготвя ученици, които не просто използват новите технологии, а ги разбират, оценяват критично и прилагат така, че да развиват собствения си потенциал и да се ориентират уверено в съвременния свят.







