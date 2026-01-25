ЗАРЕЖДАНЕ...
|МОН предлага бъдеще за младежите със СОП и след училище
Справка на ФОКУС показва, че предложението е заложено в един от модулите на Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на Национални програми за развитие на образованието.
Модулът е насочен към младежи на възраст от 16 до 29 години с трайни: сензорни увреждания (зрителни, слухови, комбинирани); интелектуални затруднения; физически увреждания, множество увреждания.
Чрез нововъведението се цели и очаква подобряването на социалната и трудовата компетентност на младежите с увреждания, подобрено ниво на самостоятелност и ежедневни умения, намаляване на риска от социална изолация след завършване на XII клас.
Сред главните цели е и наличието на подготвени кадри за защитена и подкрепена трудова заетост, както и създаване на устойчива образователна и терапевтична среда.
