|МОН даде яснота за математическия тест на шестокласниците в петък
Новината пробуди много въпроси и притеснения у родители и ученици. За повече яснота какво ще съдържа дигиталеият тест и каква е неговата цел "Фокус" се обърна към Министерството на образованието и науката.
Резултатите от националното изследване ще се използват като инструмент за подкрепа – за да покажат къде са необходими допълнителни ресурси или насоки. Те ще могат да бъдат вписвани и като текуща оценка, но само при желание на ученика и по преценка на учителя. Това казаха от пресцентъра на МОН в отговор на въпрос на "Фокус".
От пресцентъра на ведомството обясниха, че изследването се организира именно в 6. клас - малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато се срещат с нови учители, а понякога изцяло сменят училището и средата си. Целта на проучването е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика – доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или други фактори.
Централизираното входно ниво ще помогне в няколко посоки – навременно да се открият затрудненията и пропуските на учениците и заедно с учителите си да работят по-активно и приоритетно над тях. От друга страна изследването ще даде обективна информация на национално ниво, която ще послужи за разработване на мерки за повишаване на математическата грамотност на учениците и промяна в учебните програми.
От МОН внесоха и яснота относно съдържанието на теста
Той ще съдържа 11 задачи с избираем отговор и 2 с кратък свободен отговор с практическа насоченост.
Всяко училище ще получи обобщени данни и справки, с които също ще може да анализира резултатите си и да предприеме конкретни стъпки за подобрен.
