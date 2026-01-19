ЗАРЕЖДАНЕ...
|МОН: Не се налага удължаване на междусрочната ваканция!
"Министерството на образованието и науката внимателно следи ситуацията с епидемичната обстановка в страната и е в постоянен контакт с регионалните управления на образованието, чиито началници участват в заседанията на противоепидемичните щабове по места", казват още от пресцентъра.
Решенията за прекратяване на присъствени учебни занятия или други промени във вече утвърдения график на учебното време се взимат съвместно със здравните власти и са с оглед епидемичната ситуация в страната.
Образователната система е в готовност да реагира в случай че ситуацията се усложни.
