ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Любо Пенев е в тежко състояние, бори се за живота си в германска клиника
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:21Коментари (0)244
© Plovdiv24.bg
Легендарният нападател на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид и националния отбор на България Любослав Пенев води битка за живота си. Прочутият голмайстор е в Германия, където се бори с коварна болест, като състоянието му е тежко.

Любо е любимец на няколко поколения българи, като e единственият в историята на футболния гранд ЦСКА, който е бил юноша, капитан, президент и старши треньор на "армейците".

В помощ на Любо, поемайки голяма част от разходите по лечението в чужбина, е бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров, информира Sportal.bg. Веднъж вече Пенев пребори коварно заболяване - през 1994 година, заради което пропусна световното първенство в САЩ.

Припомняме, че в момента в тежко състояние е и капитанът на златното поколение и бивш президент на БФС Борислав Михайлов, който изкара инсулт и се намира в болница в София. По-рано през деня бившият национал Валери Божинов се просълзи и пожела възстановяване на легендарния вратар.

Бившият нападател на Ювентус и Левски подкрепи и Ел Голеадор, използвайки социалната мрежа.

"Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб!", написа Валери под снимка на Любослав Пенев.


Още по темата: общо новини по темата: 432
28.11.2025 Бутилка уцели по главата и обля в кръв голмайстора на Астън Вила, Кабаков и Драганов продължиха мача
25.11.2025 УЕФА даде по един мач на Кабаков и Гидженов, още двама пловдивчани са в нарядите
21.11.2025 Попето се самопредложи на руски гранд: Би било чудесно, познавам средата
17.11.2025 Защитник, играл през 3 периода в Локомотив, сложи край на кариерата си
14.11.2025 Честито! 60-годишен юбилей отбелязва една от изявените фигури в пловдивския футбол
13.11.2025 Бивш пловдивски рефер отново организира благотворителна кампания
предишна страница [ 1/72 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Намериха труп в "Обеля 2"
22:15 / 30.11.2025
България има своя 150-и тото милионер, пусна фиш за седем лева
21:44 / 30.11.2025
През следващите 31 дни - от минус 10 до плюс 20 градуса
21:29 / 30.11.2025
Ивелин Михайлов: Да влизам и аз в ареста, няма проблем! Започваме...
20:55 / 30.11.2025
Само за 6 месеца: Над 4.3 млрд. евро стокообмен между България и ...
20:07 / 30.11.2025
Делян Добрев: Ако Борисов подаде оставка, няма да имаме бюджет
19:25 / 30.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
16:41 / 28.11.2025
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
13:27 / 29.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Войната в Украйна
Зима 2025/2026 г.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема свързана с "Величие"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: