Любо Пенев е в тежко състояние, бори се за живота си в германска клиника

© Plovdiv24.bg Легендарният нападател на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид и националния отбор на България Любослав Пенев води битка за живота си. Прочутият голмайстор е в Германия, където се бори с коварна болест, като състоянието му е тежко.



Любо е любимец на няколко поколения българи, като e единственият в историята на футболния гранд ЦСКА, който е бил юноша, капитан, президент и старши треньор на "армейците".



В помощ на Любо, поемайки голяма част от разходите по лечението в чужбина, е бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров, информира Sportal.bg. Веднъж вече Пенев пребори коварно заболяване - през 1994 година, заради което пропусна световното първенство в САЩ.



Припомняме, че в момента в тежко състояние е и капитанът на златното поколение и бивш президент на БФС Борислав Михайлов, който изкара инсулт и се намира в болница в София. По-рано през деня бившият национал Валери Божинов се просълзи и пожела възстановяване на легендарния вратар.



Бившият нападател на Ювентус и Левски подкрепи и Ел Голеадор, използвайки социалната мрежа.



"Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб!", написа Валери под снимка на Любослав Пенев.