Лозар: В нашия сектор има много производство на домашно вино и ракия, които не са за домашно производство
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:51
©
"Тъй като в закона, който предвиждаше нови ограничения за производството на домашен алкохол, има много спорни текстове към него, със сигурност нямаше как да няма негативна реакция от всички нас". Това заяви пред БНР Атанас Василев, председател на Управителния съвет на Националното сдружение на българските лозари:

"Това е един нелеп опит на министерството да регулира бранша и да го изсветли, но не се прави по правилния начин, тъй като можем да го разгледаме от две страни. За съжаление, в нашия сектор има много производство на домашно вино и ракия, които не са реално за домашно производство, за лична консумация, а те се използват за продажба, защото държавата не е успяла да регулира бранша по правилния начин". 

"Ние искаме този бранш да се изсветли и всички хора да бъдат регистрирани, да се знае какво се произвежда, как се произвежда и къде отива, да се плащат необходимите данъци, акцизи, когато е ракия, осигуровки и всичко останало", добави председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на българските лозари:

"Ние сме напълно "за" това, но един опит на министерството да монополизира пазара, недавайки никаква алтернатива на гроздопроизводителя къде да си продава гроздето, тоест той да има вариант само да продава на винопроизводители или лицензирани търговци на грозде, по никакъв начин не кореспондира със свободния пазар". 








