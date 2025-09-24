ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Лозар: В нашия сектор има много производство на домашно вино и ракия, които не са за домашно производство
"Това е един нелеп опит на министерството да регулира бранша и да го изсветли, но не се прави по правилния начин, тъй като можем да го разгледаме от две страни. За съжаление, в нашия сектор има много производство на домашно вино и ракия, които не са реално за домашно производство, за лична консумация, а те се използват за продажба, защото държавата не е успяла да регулира бранша по правилния начин".
"Ние искаме този бранш да се изсветли и всички хора да бъдат регистрирани, да се знае какво се произвежда, как се произвежда и къде отива, да се плащат необходимите данъци, акцизи, когато е ракия, осигуровки и всичко останало", добави председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на българските лозари:
"Ние сме напълно "за" това, но един опит на министерството да монополизира пазара, недавайки никаква алтернатива на гроздопроизводителя къде да си продава гроздето, тоест той да има вариант само да продава на винопроизводители или лицензирани търговци на грозде, по никакъв начин не кореспондира със свободния пазар".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото...
12:01 / 24.09.2025
Обясниха как ще функционират кафе машините и вендинг автоматите с...
11:38 / 24.09.2025
Пламен Узунов осъди прокуратурата, получава 100 хиляди лева
12:08 / 24.09.2025
Асен Василев: Поискаха спиране на еврофондовете за България
11:55 / 24.09.2025
Цените в големите търговски вериги объркват потребителите, предла...
11:01 / 24.09.2025
Пресъхна язовир "Копринка"
10:50 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS