|Лоши новини за имотите в България
Цените на имотите растат, защото има търсене, а то се увеличава, защото има икономически причини - жилищата са достъпни на фона на доходите и лесно може да бъде взет ипотечен кредит. Всички тези фактори правят имотния пазар много активен. Сред причините за покачване на цените на имотите е поскъпването на материалите, както и вдигането на заплатите на строителите.
Въпреки поскъпването през последните години, жилищата не са станали по-малко достъпни, а обратното - стават по-достъпни, защото и доходите на купувачите нарастват. София остава по-достъпен град за покупка на имоти спрямо други европейски столици. Например във Варшава, столицата на Полша, средната цена на имотите е 4400 евро на кв. метър спрямо около 2300 евро за кв. м за София. Броят на сделките с нови жилища във Варшава е по-малък отколкото в София, а столицата на Полша е с 30% по-голяма от София. Цените на имотите в столицата ни ще нарастват докато стигнат нивото в другите големи градове в Европа.
В момента има завишен интерес от чуждестранни инвеститори към имоти в България, което е нормално вследствие на очакваното скорошно присъединяване на страната ни към еврозоната. Ръстът на цените ще продължи да бъде плавен и вероятно ще има леко завишен инвестиционен интерес, защото след приемане на еврото няма да има валутен риск.
Предпочитанията на българските купувачи при избора на апартамент в София много зависят от конкретното семейство. Например младите избират дом близо до центъра на града. За тях е важно да са близо до ресторанти, заведения и театри. Семействата с малки деца предпочитат да са близко до детски градини и училища. Някои купувачи предпочитат лека отдалеченост в южните покрайнини на София, около Витоша, а други държат да са близо до метро, училища, магазини. С изграждането на нови спирки на метрото някои квартали стават изведнъж много привлекателни за купувачите, пише "Труд".
