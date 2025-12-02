ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Лоши новини за имотите в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:19Коментари (0)387
© Plovdiv24.bg
Цените на имотите в България продължават да нарастват. Очакванията за влизането ни в еврозоната се отразяват на пазара на имоти вече три години, но и сега оказват голямо влияние върху търсенето. Еврозоната е само един от факторите, които създават еуфоричен ефект при имотите, който ще продължи поне до края на 2026 г. Но и след това цените ще продължат да растат, категорични са брокери.

Цените на имотите растат, защото има търсене, а то се увеличава, защото има икономически причини - жилищата са достъпни на фона на доходите и лесно може да бъде взет ипотечен кредит. Всички тези фактори правят имотния пазар много активен. Сред причините за покачване на цените на имотите е поскъпването на материалите, както и вдигането на заплатите на строителите.

Въпреки поскъпването през последните години, жилищата не са станали по-малко достъпни, а обратното - стават по-достъпни, защото и доходите на купувачите нарастват. София остава по-достъпен град за покупка на имоти спрямо други европейски столици. Например във Варшава, столицата на Полша, средната цена на имотите е 4400 евро на кв. метър спрямо около 2300 евро за кв. м за София. Броят на сделките с нови жилища във Варшава е по-малък отколкото в София, а столицата на Полша е с 30% по-голяма от София. Цените на имотите в столицата ни ще нарастват докато стигнат нивото в другите големи градове в Европа.

В момента има завишен интерес от чуждестранни инвеститори към имоти в България, което е нормално вследствие на очакваното скорошно присъединяване на страната ни към еврозоната. Ръстът на цените ще продължи да бъде плавен и вероятно ще има леко завишен инвестиционен интерес, защото след приемане на еврото няма да има валутен риск.

Предпочитанията на българските купувачи при избора на апартамент в София много зависят от конкретното семейство. Например младите избират дом близо до центъра на града. За тях е важно да са близо до ресторанти, заведения и театри. Семействата с малки деца предпочитат да са близко до детски градини и училища. Някои купувачи предпочитат лека отдалеченост в южните покрайнини на София, около Витоша, а други държат да са близо до метро, училища, магазини. С изграждането на нови спирки на метрото някои квартали стават изведнъж много привлекателни за купувачите, пише "Труд".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Асен Василев: Оставка на правителството тази седмица или внасяме ...
13:18 / 02.12.2025
Убиха жена на пешеходна пътека, виновникът избяга
12:44 / 02.12.2025
Синът на Атанас Бобоков е задържан, докато пали кофа за боклук на...
13:49 / 02.12.2025
Васко Кръпката: Повръща ми се от управляващите, както и от повече...
12:35 / 02.12.2025
СДВР: Установихме човек на протеста с газов пистолет със зареден ...
12:32 / 02.12.2025
България остава единствената държава в ЕС, в която авторите не по...
12:17 / 02.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
10:10 / 01.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
09:19 / 01.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
Интегриран воден проект на Пловдив
Бюджет 2026
Волейболен клуб Локомотив Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: