Лекар предупреди: Ще дойде и COVID, винаги преминаваме от едно към друго

Може би ще има и още грип, ще дойде и COVID-а, ще дойдат и респираторно-синцитиалните, ще дойдат и бактериалните инфекции. Винаги преминаваме от едно към друго. Това каза в ефира на NOVA д-р Гергана Николова.



Тя отново коментира темата с ваксините за грип.



"Не мога да разбера защо на държавата ѝ е скъпо да даде пари за една назална ваксина за децата, поне до 7-годишна възраст", каза д-р Николова.