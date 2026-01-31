ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Лекар: Имаме тежки случаи на възпаление на мозъка заради грипа
Според него грипните усложнения включват пневмония, синузит, отит, а тази година болницата е регистрирала и тежки случаи на възпаления на мозъка и обвивките му. За щастие всички деца, транспортирани в болницата, вече показват подобрение, а някои са изписани с предстояща рехабилитация. "Възстановяването при тези случаи е бавно, но е изключително важно усложненията да се диагностицират навреме“, каза пред NOVA Здравков.
Той посочи, че една от причините за тежките усложнения е начинът на живот на децата – ограничена физическа активност, неправилно хранене и замърсен въздух, който потиска имунната им реактивност.
"При вирусни инфекции в детска възраст симптомите, които изискват спешна медицинска помощ, включват дихателна недостатъчност, бледо лице или синкаво оцветяване на устните. При по-тежки случаи се наблюдава дефицит на съзнанието – детето става сънливо и трудно се събужда, което показва засягане на нервната система“, обясни директорът.
Той добави, че въвеждането на електронните рецепти значително е намалило тенденцията за самолечение с антибиотици.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 47
|предишна страница [ 1/8 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вносът притиска българските земеделци
08:51 / 31.01.2026
Евростат: България е сред най-зависимите от ядрената енергетика с...
10:00 / 31.01.2026
Над половин милион българи взимат пенсии за инвалидност
08:49 / 31.01.2026
От АПИ предупредиха за опасните райони в страната
08:50 / 31.01.2026
Банките работят извънредно днес
07:46 / 31.01.2026
До 24 часа времето се преобръща - виелици, поледици и до 30 см сн...
07:07 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS