ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Лекар: Имаме пациенти, които злоупотребяват с алкохол, а черният им дроб изглежда почти нормален – но страда панкреасът
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:56Коментари (0)376
© NOVA NEWS
Черният дроб страда от немалко заболявания, обяснява специалистът по гастроентерология д-р Медаин Кадиш. По думите му те се делят на остри и хронични.

Острите, които могат да бъдат и животозастрашаващи, включват:

• остър алкохолен хепатит,

• остри лекарствени увреждания,

• остър автоимунен хепатит.

В последните години особено разпространена е т.нар. метаболитно асоциирана чернодробна болест, позната преди като стеатоза и стеатохепатит.

Какво означава "омазнен черен дроб“?

Омазняването (стеатоза) е реакция на черния дроб, често сигнал, че органът е натоварен.

"Дробът се мъчи да се справи с нещо и започва да трупа мазнини. Да, това е извън нормата, но само по себе си не казва колко тежко е състоянието“, обяснява пред NOVA NEWS д-р Кадиш.

Има ли симптоми при острите форми?

При вирусни хепатити В и С острата фаза често протича безсимптомно:

• без жълтеница,

• без гадене или повръщане,

• пациентът може да го обърка с лека настинка.

Така инфекцията хронифицира, без човек да подозира.

"Метаболитно асоциираната чернодробна болест няма никакви симптоми – черният дроб не боли", подчертава специалистът.

При редки генетични заболявания могат да се появят необичайни признаци, например:

• потъмняване на кожата (при нарушения в обмяната на желязото),

• тремор или т.нар. "млад паркинсонизъм“,

• характерен пръстен в окото – пръстен на Кайзер-Флайшер.

Диагнозата започва от разговор с пациента

"Който добре разпитва, добре лекува – тази сентенция не е загубила своята тежест“, казва д-р Кадиш.

Разпитът и прегледът насочват лекаря към най-подходящите изследвания. "Не можем да пускаме всичко на всеки пациент. Трябва да търсим причината“, посочи той.

Колко алкохол е "безопасен“?

Д-р Кадиш е категоричен: няма универсално безопасно количество алкохол. "Алкохолът може да уврежда черния дроб, но може и да не го уврежда. Имаме пациенти, които злоупотребяват, а черният им дроб изглежда почти нормален – но страда панкреасът, нервната система, психиката“, подчерта той.

При жените черният дроб е по-чувствителен към алкохол в сравнение с мъжете.

Профилактика: какво можем да направим?

Според д-р Кадиш има няколко ключови стъпки. Първата е предпазване от вирусни хепатити В и С. "Това са кръвно и полово трансмисивни заболявания. Начинът на живот е водещ“, каза докторът. По думите му рисковите групи трябва да се изследват поне веднъж годишно.

Втората стъпка е избягване на токсични натоварвания: прекомерна употреба на алкохол, честа употреба на болкоуспокояващи, хормонални препарати без контрол и хранителни добавки за "мускулна маса“, които често водят до двоен удар: увреждане на черен дроб и бъбреци.

Третата стъпка е редовни профилактични изследвания. По думите му много пациенти с хроничен хепатит нямат симптоми с години, затова се откриват късно.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Двойни температурни разлики бяха регистрирани днес
15:02 / 22.11.2025
Температурите падат до нула градуса
14:24 / 22.11.2025
Един български град реши: Санкции от 300 до 500 лв. за учениците,...
14:13 / 22.11.2025
Шеф на охранителна фирма унижи свой служител в Родопите
13:14 / 22.11.2025
На вниманието на клиентите на една от банките
13:15 / 22.11.2025
На места утре дъждът ще се примесва със сняг, но бързо ще спира
12:53 / 22.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
09:03 / 22.11.2025
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
08:56 / 21.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
България и Войната в Украйна
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Зимни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: