Крум Зарков защити Йотова за служебния кабинет: Депутатите да си вършат работата

© Председателят на БСП Крум Зарков излезе с пост в социалните мрежи с коментар по отношение на проектокабинета, който номинираният за служебен премиер Андрей Гюров предложи.



"От утре България ще има ново правителство. Много се каза и тепърва ще се коментира около неговия състав. В крайна сметка всеки от министрите ще бъде съден по резултатите. Но едно е сигурно от сега - след последните конституционни промени не е президентът, който може да бъде държан отговорен за този кабинет.



Със същите промени бе решено, че Народното събрание ще действа постоянно, именно с цел да осъществява контрол върху дейността на служебното правителство. Следователно депутатите, които насочват стрелите си към Илияна Йотова, биха могли да бъдат по-полезни, ако просто вършат своята работа", написа той.







