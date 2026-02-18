ИЗПРАТИ НОВИНА
Крум Зарков защити Йотова за служебния кабинет: Депутатите да си вършат работата
Автор: Марияна Стойчева 16:58
©
Председателят на БСП Крум Зарков излезе с пост в социалните мрежи с коментар по отношение на проектокабинета, който номинираният за служебен премиер Андрей Гюров предложи.

"От утре България ще има ново правителство. Много се каза и тепърва ще се коментира около неговия състав. В крайна сметка всеки от министрите ще бъде съден по резултатите. Но едно е сигурно от сега - след последните конституционни промени не е президентът, който може да бъде държан отговорен за този кабинет.

Със същите промени бе решено, че Народното събрание ще действа постоянно, именно с цел да осъществява контрол върху дейността на служебното правителство. Следователно депутатите, които насочват стрелите си към Илияна Йотова, биха могли да бъдат по-полезни, ако просто вършат своята работа", написа той. 

 



Още по темата: общо новини по темата: 122
18.02.2026 Радев за служебния кабинет: Ярко изразени партийни и политически ангажирани лица
18.02.2026 Николай Денков: Аз не виждам ярки политически фигури в този кабинет
18.02.2026 Костадин Костадинов за служебния кабинет: Потресаваща комбинация от мумии на прехода
18.02.2026 ГЕРБ: Този кабинет има за цел определени политически формации да спечелят изборите  
18.02.2026 Гюров: Служебният кабинет ще предприеме действия по смяната на главния
прокурор
18.02.2026 Гюров представи проектокабинета
Статистика: