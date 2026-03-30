Тази вечер антиинституционалността премина нова граница.“ С тези думи лидерът на "БСП - Обединена левица" Крум Зарков остро разкритикува подписаното 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна, сключено от служебния премиер Андрей Гюров.
"Служебен премиер, при действащ парламент и двайсет дни преди избори, подписа с Украйна дългосрочно споразумение в областта на сигурността и отбраната. Изненадващо, без мандат, без дори елементарно обществено обсъждане. Това е акт на върховна политическа безотговорност, по който президент, парламент и политическите сили ще трябва да се произнесат", написа Зарков.
Той припомни, че подписът на Гюров е под условие на одобрението на българското Народно събрание.
"Най-добре на следващото", заключи Зарков.
Крум Зарков за договора с Украйна: Акт на върховна политическа безотговорност!
