ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Крум Зарков: БСП връща своето значение в политиката на България и Европа
Според него днес е даден ясен сигнал, че пророкуванията за Българската социалистическа партия няма да се сбъднат, а напротив – тя тръгва по пътя на възстановяване на своето значение. "Това е добра новина не само за българските социалисти", подчерта Зарков.
По неговите думи с днешния пленум БСП започва да се завръща своето значение в българската и европейската политика и освен кадровите върпоси са били обсъдени и важни политичски такива. Председателят на българските социалисти запозна обществеността с изразените от Националния съвет на БСП притеснения от присъствието на военна авиация на летище "Васил Левски". "Въпреки обясненията от Министерството на отбраната и други органи, продължават съвсем естествени притеснения и ние ще настояваме за информация по този въпрос чрез парламентарната си група и други представители", обяви той.
Крум Зарков подчрта, че в последните години и особено в последните месеци е било създадено усещането, че има някакъв многонационален консенсус в Европейския съюз по отношение на курса, който Европа заема към по-голямо въоръжаване и милитарилизация. "Това не е така. Левите партии в Европа не приемат безкритично този курс. Днес БСП също обяви, че и тя не го приема", каза още Зарков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
ВМС показаха кадри от огледа на потъналия кораб край Маслен нос
17:33 / 21.02.2026
НИМХ: Сняг ще вали навсякъде тази нощ
16:57 / 21.02.2026
ИТН настоява за проверка на вътрешния министър Дечев и твърденият...
16:53 / 21.02.2026
Генерал: Там има скъп дрон с термокамери - или търсят хора, или б...
15:32 / 21.02.2026
Две жени и момиченце са пострадали при верижната катастрофа на АМ...
15:41 / 21.02.2026
Финансист: Цените в ресторантите ни надскочиха тези в Европа
15:25 / 21.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Синоптикът Янков: От утре започват валежи от дъжд, в събота снеговалежи
12:46 / 19.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS