Крум Зарков: БСП връща своето значение в политиката на България и Европа
Автор: Илиана Пенова 17:33Коментари (0)229
©
"Първото заседание на Националния съвет след Конгреса на БСП премина успешно, в дух на другарство и разбирателство. Предложенията, които направих като новоизбран председател бяха приети. Мандатът, който Конгресът даде на всички ни бе уважен." Това заяви председателят на НС на БСП Крум Зарков на пресконференция след заседание на пленума на партията.

Според него днес е даден ясен сигнал, че пророкуванията за Българската социалистическа партия няма да се сбъднат, а напротив – тя тръгва по пътя на възстановяване на своето значение. "Това е добра новина не само за българските социалисти", подчерта Зарков.

По неговите думи с днешния пленум БСП започва да се завръща своето значение в българската и европейската политика и освен кадровите върпоси са били обсъдени и важни политичски такива. Председателят на българските социалисти запозна обществеността с изразените от Националния съвет на БСП притеснения от присъствието на военна авиация на летище "Васил Левски". "Въпреки обясненията от Министерството на отбраната и други органи, продължават съвсем естествени притеснения и ние ще настояваме за информация по този въпрос чрез парламентарната си група и други представители", обяви той.

Крум Зарков подчрта, че в последните години и особено в последните месеци е било създадено усещането, че има някакъв многонационален консенсус в Европейския съюз по отношение на курса, който Европа заема към по-голямо въоръжаване и милитарилизация. "Това не е така. Левите партии в Европа не приемат безкритично този курс. Днес БСП също обяви, че и тя не го приема", каза още Зарков.







