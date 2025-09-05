ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Криминалист към президента и политиците: Мерете си приказките! Идва поколение, което няма спирачки!
"Тук говорим за изключително грубо, отвратително и безцеремонно потъпкване не просто на обществения ред, а на обществените устои", смята Савов. По думите му случаят не бива да бъде политизиран, тъй като ако политиците имат вина за случилото се, тя не е пряка.
Криминалистът призова политиците, в частност президента Румен Радев, да си мерят приказките. "Доста пошло започва да звучи цялото това нещо. Истината е, че просто в България расте поколение, дори може би не едно, което няма елементарни граждански навици", категоричен е експертът. Според него младежите, пребили ст. ком. Кожухаров, били с ясното съзнание, че са над закона и могат да правят каквото поискат.
"Това е най-важното. Ако политиците имат да кажат нещо по този въпрос – да го направят, но се съмнявам, защото те се превърнаха в символ на точно обратното. Хайде да не си отварят устите за такива глупости и да оставят разследващите да си свършат работата", призова Савов пред NOVA.
Той е категоричен, че истинският проблем е липсата на възпитание, страх и респект от държавата.
"Хора с такова поведение могат спокойно да извършат и убийство, защото в мисленето си те нямат социална спирачка", подчерта криминалистът.
Припомняме, че в четвъртък рано сутринта ст. ком. Кожухаров беше пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Те са установени и задържани. Трима от тях са на 19 години, а четвъртият – на 15. Младежите нямат предишни криминални прояви. По случая са повдигнати две обвинения.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Д-р Хасърджиев: В България най-голям процент от средствата за здр...
21:56 / 04.09.2025
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ...
20:21 / 04.09.2025
Джамбазки: Изхвърлянето на патриотичните произведения от учебници...
20:04 / 04.09.2025
На старши комисар Кожухаров е направена животоспасяваща операция,...
20:33 / 04.09.2025
Нинова: Потресаващо! Щом пребиват органите на реда, представяте л...
19:29 / 04.09.2025
Ако обменяте валута в чейндж бюра - спрете!
18:31 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Една легенда на 60: Има пет деца, една внучка и е ХИВ-позитивен
22:24 / 03.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Днес става на 87
15:23 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS