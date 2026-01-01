Край на възпоменателните монети в лева

© С присъединяването на България към Еврозоната от днес Българска народна банка (БНБ) преустановява емитирането на възпоменателни монети с номинални стойности в лева и започва емитирането на колекционерски монети с номинална стойност в евро.



Това е заложено в публикуваната от централната банка Концепция за подхода при емитиране на колекционерски и възпоменателни монети с българска национална страна.



Преход от лева към евро в българската нумизматика



От БНБ посочват, че на официалната интернет страница на банката ще бъде публикуван пълен списък на възпоменателните монети с номинални стойности в лева, емитирани в периода 1999–2025 г., групирани по серии и по отделни емисии. По този начин ясно ще се разграничат монетите в лева, емитирани до края на 2025 г., от новите български колекционерски монети в евро, които ще се пускат от 2026 г. нататък.



Основната цел на БНБ е устойчиво развитие на нумизматиката в България чрез съчетаване на националните традиции в монетосеченето с международния опит и плавна приемственост между емисиите преди и след въвеждането на еврото.



Видове евромонети според европейската уредба



Съгласно европейската правна рамка държавите от еврозоната могат да емитират три вида монети:



Разменни и възпоменателни монети



Разменните монети са осем вида според номиналната си стойност – 1, 2, 5, 10, 20 и 50 евроцента, както и 1 и 2 евро. Те имат обща европейска страна и национална страна и се пускат в обращение по номинал.



Възпоменателните монети се емитират единствено с номинал 2 евро и са посветени на теми с голяма национална или европейска значимост. Всяка държава може да пуска до две такива монети годишно, като общият им обем е строго ограничен.



Колекционерски евромонети



Колекционерските монети са законно платежно средство само в държавата-емитент. Номиналът им е различен от този на разменните евромонети, а дизайнът и техническите им характеристики трябва ясно да ги отличават по поне два от следните параметри: цвят, диаметър и тегло.



Монетната програма на БНБ след 1 януари 2026 г.



След 1 януари 2026 г. БНБ ще продължи да изготвя тригодишна програма за емитиране на колекционерски евромонети. Програмата за 2026 г. предвижда пускането на общо пет колекционерски монети:



Една златна монета с номинал 100 евро, посветена на Св. Иван Рилски (очаквана през октомври);



Три сребърни монети с номинал 10 евро – "125 години електрически трамваи в България“, "150 години от Априлското въстание“ и "Преображенски манастир“;



Една медна монета с номинал 5 евро, посветена на 150 години от рождението на Кръстьо Сарафов.



Възпоменателни монети от 2 евро и прекратени емисии



От 2026 г. БНБ ще има право да емитира до две възпоменателни монети годишно с номинал 2 евро, след задължително предварително съгласуване с Европейска комисия и Европейска централна банка най-малко шест месеца преди емитирането.



В тази връзка за второто полугодие на 2026 г. е планирана възпоменателна монета "Българска азбука“.



Считано от днес БНБ прекратява и емитирането на златната възпоменателна монета "Св. Богородица – Златна ябълка“ без определен тираж.



Причината е намаленият интерес от страна на колекционерите, както и несъответствието с европейски регламент от 2012 г., според който емисиите на колекционерски монети трябва да бъдат включени в общото количество, одобрявано от Европейската централна банка, пише Bulgaria On Air.