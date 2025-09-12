Кожухаров: Получих два удара и до мен беше лицето, което се возеше на предната седалка

© Жулиен Кязъмов, един от обвиняемите за побоя над старши комисар Николай Кожухаров, застана днес пред Апелативния съд във Велико Търново с искане за по-лека мярка за неотклонение.



"Искам справедливост. Смятам, че истината вече е излязла наяве. Искам по-лека мярка за неотклонение“, заяви 18-годишният студент пред магистратите.



В съдебната зала бе представен протокол от разпит на пострадалия полицейски началник Николай Кожухаров, проведен на 10 септември. В него той посочва:



"Получих два удара и до мен беше лицето, което се возеше на предната седалка.“



Към делото е приложена и видеотехническа експертиза на запис, според която Жулиен е ритал в гърба комисаря. От прокуратурата заявиха, че свидетелските показания потвърждават, че Кожухаров се е легитимирал преди да бъде нападнат. Държавното обвинение настоя мярката за неотклонение "постоянен арест“ да бъде потвърдена.



Адвокатът на Жулиен – Станислав Иванов – оспори обвиненията, като подчерта, че клиентът му е пътувал на задната седалка. Според защитата именно 15-годишният самбист Станислав А. е бил агресорът, който е нападнал старши комисаря. Иванов се позова и на показанията на друг обвиняем – Виктор Иванов.



Адвокатът отбеляза още, че по делото липсват записи от бодикамерите на полицаите и от видеорегистратора на патрулната кола. Той настоя тези материали да бъдат представени като доказателства и поиска за клиента си по-лека мярка – парична гаранция.



Съдът все още подготвя решението си. Това е първото от четирите дела за мерките за неотклонение на обвиняемите: 18-годишния Жулиен Кязъмов, 19-годишния Виктор Иванов, 15-годишния Станислав и 18-годишния Кирил Гочев.



Случаят предизвика широк обществен отзвук, след като старши комисар Николай Кожухаров беше приет в болница след спречкване с младежите.