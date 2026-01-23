Костадинов за Радев: Чакаме го

© ФОКУС Единственото, което може да се случи е това Народно събрание да спре да работи, защото създава само скандали и напрежение в обществото. Най-доброто, което може да стане, е да отидем на избори. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС.



"Искаме максимално прозрачни избори и ще направим наша гражданска мрежа за прозрачност. Искаме висока избирателна активност", добави Костадинов.



"Винаги съм питал какво означава мъртви души? Това са хората, които живеят в чужбина, емигранти. Трябва да се реши въпросът с постоянното и временното жителство", каза той.



Той коментира и ратификацията за Съвета за мир на Тръмп.



"Настоящият кабинет нямат никакво нито морално право, нито законово право да правят такива неща. Ние смятаме, че трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп, но не и от един кабинет, който не се ползва с доверието на българския народ", заяви Костадинов.



По отношение на оставката на президента Румен Радев.



"Радев ще стане като всички останали участници в политическия процес. Чакаме го, искаме да си говорим по време на кампанията. Най-хубаво е когато отделните политически сили сблъскват позициите си. Гражданите заслужават да чуят честно какво мисли весеки политик. Важно е политиците да сблъскват позициите си в дебати", каза още той.