Костадинов за Радев: Чакаме го
Автор: Илиана Пенова 12:15Коментари (0)0
© ФОКУС
Единственото, което може да се случи е това Народно събрание да спре да работи, защото създава само скандали и напрежение в обществото. Най-доброто, което може да стане, е да отидем на избори. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС.

"Искаме максимално прозрачни избори и ще направим наша гражданска мрежа за прозрачност. Искаме висока избирателна активност", добави Костадинов.

"Винаги съм питал какво означава мъртви души? Това са хората, които живеят в чужбина, емигранти. Трябва да се реши въпросът с постоянното и временното жителство", каза той. 

Той коментира и ратификацията за Съвета за мир на Тръмп.

"Настоящият кабинет нямат никакво нито морално право, нито законово право да правят такива неща. Ние смятаме, че трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп, но не и от един кабинет, който не се ползва с доверието на българския народ", заяви Костадинов.

По отношение на оставката на президента Румен Радев.

"Радев ще стане като всички останали участници в политическия процес. Чакаме го, искаме да си говорим по време на кампанията. Най-хубаво е когато отделните политически сили сблъскват позициите си. Гражданите заслужават да чуят честно какво мисли весеки политик. Важно е политиците да сблъскват позициите си в дебати", каза още той.


Още по темата: общо новини по темата: 43
23.01.2026 Възможно е още днес България да има нов президент
22.01.2026 Кузман Илиев: Ние сме отворени към президента за разговор, но не сме "ракета носител"
22.01.2026 Точно след 24 часа и 32 минути Радев ще напусне президентството завинаги
22.01.2026 Анализатори: Високата избирателна активност е единственото "лекарство" срещу прекалено раздробения и блокиран парламент
22.01.2026 Румен Радев: Готови сме
21.01.2026 Проф. Константинов за оставката на Радев: Българският офицер трябва да спазва своята клетва и даже да умре, спазвайки я, а не да я нарушава
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






