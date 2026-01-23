ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Костадинов за Радев: Чакаме го
"Искаме максимално прозрачни избори и ще направим наша гражданска мрежа за прозрачност. Искаме висока избирателна активност", добави Костадинов.
"Винаги съм питал какво означава мъртви души? Това са хората, които живеят в чужбина, емигранти. Трябва да се реши въпросът с постоянното и временното жителство", каза той.
Той коментира и ратификацията за Съвета за мир на Тръмп.
"Настоящият кабинет нямат никакво нито морално право, нито законово право да правят такива неща. Ние смятаме, че трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп, но не и от един кабинет, който не се ползва с доверието на българския народ", заяви Костадинов.
По отношение на оставката на президента Румен Радев.
"Радев ще стане като всички останали участници в политическия процес. Чакаме го, искаме да си говорим по време на кампанията. Най-хубаво е когато отделните политически сили сблъскват позициите си. Гражданите заслужават да чуят честно какво мисли весеки политик. Важно е политиците да сблъскват позициите си в дебати", каза още той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна...
10:28 / 23.01.2026
Втори ден бойкот: И днес НС няма да работи
10:39 / 23.01.2026
"Тракия" и "Кършияка" остават най-желаните квартали в Пловдив, на...
09:39 / 23.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Според родители учителка запечатала с тиксо устата на детето им
09:42 / 23.01.2026
Почина езиковедът Иля Златанов, владеещ близо 20 езика
09:05 / 23.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS