|Костадинов: Наистина ли Радев е казал точно това?
Това написа във Facebook профила си лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов след обявлението на Президента на Република България Румен Радев.
"Очаквам следващата стъпка на бившия президент да е да поиска излизане от НАТО. Не знам защо този, който е писал речта на Радев, не му го е написал - в крайна сметка това също го пише в програмата на "Възраждане", пише още той.
"А сега сериозно. С нетърпение очаквам бившия президент на предизборните дебати - ако има смелост да се яви, разбира се. Ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие, както го правеше досега", завършва Костадинов.
Коментари (1)
Родена е на 24 октомври 1964 г. в София
20:22 / 19.01.2026
Радостин Василев: Време е за мъже
20:08 / 19.01.2026
Цялото обръщение на президента от първата до последната дума
19:51 / 19.01.2026
Ивайло Мирчев: Силата на нашия дневен ред зависи от всеки един гл...
19:44 / 19.01.2026
Слави Трифонов с първа реакция след изявлението на президента
19:22 / 19.01.2026
Президентът подаде оставка!
19:11 / 19.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
