|Кошлуков оспорва избора на Милотинова
В жалбата е инкорпорирано искане за спиране на изпълнението на обжалваното решение. По жалбата е образувано дело и на случаен принцип е определен докладчик от състава на съда, пише още в съобщението.
Съветът за електронни медии избра Милена Милотинова за генерален директор на Българската национална телевизия. За нея гласуваха Симона Велева – председател на СЕМ, и членовете Къдринка Къдринова и Габриела Наплатанова. Галина Георгиева и Пролет Велкова гласуваха "против".
Емил Кошлуков е начело на обществената телевизия от април 2019 г., когато заема поста като временно изпълняващ длъжността. На 5 юли същата година е избран за постоянно от СЕМ за генерален директор. 3-годишният му мандат изтича през 2022, но заради проблеми при избора на нов шеф – остава на поста.
Процедурата за избор на генерален директор на БНТ беше замразена миналата година заради съдебно дело, което приключи на 13 февруари тази година с решение на Върховния административен съд (ВАС), с което обезсили определение на Административния съд София - област за спиране на изпълнението на решението на СЕМ за избора на генерален директор на БНТ.
На същото заседание членовете на СЕМ допуснаха всички тях до втория етап - разглеждане на концепциите и документите на кандидатите. Те взеха решение следващият етап да бъде на 19 февруари, а на 20 февруари да бъде обявен избраният кандидат.
През ноември миналата година Административен съд София - област спря новата процедура за избор на генерален директор, припомня bTV.
Петима кандидати подадоха документи за поста генерален директор на Българската национална телевизия в Съвета за електронни медии. Това са Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Невена Андонова и Милена Милотинова. Очакваше се новият генерален директор на обществената телевизия да бъде избран на 16 октомври, но процедурата беше замразена.
