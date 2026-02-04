ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Корнелия Нинова: ЕРП-тата се държат като кожодери
Така е, защото няма силна държава, която да ги контролира и санкционира. Януарските сметки на домакинствата са двойни и тройни над декемврийските. Нелепо звучи обяснението, че потребителите са използвали повече енергия. Кого залъгвате? Защо дори имоти с изключено захранване са получили “солени" сметки?
Тепърва министерството и КЕВР щели да правят проверки. И какво от това? Нима управляващите намалиха цените на храните с проверки? Пълен провал и безхаберие за живота на бедните, работещите, младите семейства, средната класа, пенсионерите.
Истинското решение е държавата да си върне обратно собствеността на ЕРП-тата. Стратегическите за националната сигурност и за населението сектори трябва да са изключителна държавна собственост и да се управляват единствено в интерес на народа, а не за трупане на печалби в частни джобове.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан":...
19:45 / 04.02.2026
Във вторник президентът Илияна Йотова продължава с консултациите
18:49 / 04.02.2026
Даниела Чернева за българската следа в аферата "Епстийн": Не съм ...
17:24 / 04.02.2026
Зелена светлина за мултифондовете в пенсионното осигуряване
17:25 / 04.02.2026
Стотици видеа с голи клиентки от бургаски салони са свалени, сигн...
17:14 / 04.02.2026
Разбиха голяма незаконна фабрика за цигари
17:24 / 04.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Казаха колко евро е средната заплата в Гърция
12:53 / 03.02.2026
Мариана Попова: Бях смазана. Да, смазана
15:41 / 02.02.2026
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS