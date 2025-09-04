Кметът на Русе: Шокиран и гневен съм!

© Кметът на Русе Пенчо Милков реагира остро на новината за нападението над директора на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров. В публикация в социалните мрежи той изрази своя гняв и възмущение от случилото се:



Шокиран и гневен съм! Снощи е бил жестоко пребит директорът на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров. След забележка към група младежи, които дрифтирали с автомобили.



Той е в изключително тежко състояние в болницата... Нямам думи, за да изразя емоцията си в момента, в който научих това!



Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град!



Още по-горчиво е, че именно комисар Кожухаров бе сред най-активните участници в кампанията, която подехме за противодействие на агресията сред младежите – в спортните школи и училища на Русе. Човек, борещ се срещу агресията, е нейна жертва.



Като кмет на Русе заявявам категорично: няма да търпим насилие и безнаказаност! Изисквам извършителите незабавно да бъдат задържани и съдени с цялата строгост на закона.



Русе е град на ред и справедливост. Ще засилим действията си срещу агресията сред младежите.



Ще работим заедно с училища, институции и граждани, за да покажем, че в Русе няма място за насилие, за безразсъдно поведение и за липса на уважение към човешкия живот.



Агресията няма да победи!