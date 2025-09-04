ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Кметът на Русе: Шокиран и гневен съм!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:45Коментари (1)407
©
Кметът на Русе Пенчо Милков реагира остро на новината за нападението над директора на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров. В публикация в социалните мрежи той изрази своя гняв и възмущение от случилото се:

Шокиран и гневен съм! Снощи е бил жестоко пребит директорът на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров. След забележка към група младежи, които дрифтирали с автомобили.

Той е в изключително тежко състояние в болницата... Нямам думи, за да изразя емоцията си в момента, в който научих това!

Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град!

Още по-горчиво е, че именно комисар Кожухаров бе сред най-активните участници в кампанията, която подехме за противодействие на агресията сред младежите – в спортните школи и училища на Русе. Човек, борещ се срещу агресията, е нейна жертва.

Като кмет на Русе заявявам категорично: няма да търпим насилие и безнаказаност! Изисквам извършителите незабавно да бъдат задържани и съдени с цялата строгост на закона.

Русе е град на ред и справедливост. Ще засилим действията си срещу агресията сред младежите.

Ще работим заедно с училища, институции и граждани, за да покажем, че в Русе няма място за насилие, за безразсъдно поведение и за липса на уважение към човешкия живот.

Агресията няма да победи!


Още по темата: общо новини по темата: 1
04.09.2025 Шеф на МВР е в тежко състояние след побой от младежи!






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
От какво си шокиран бе г-н кмете ? Това са проблеми не решени с години ! Полицията си затваря очите с банкноти и всичко е ОК. Униформата пази на улицата , пази и в съда. Няма от какво да си шокиран. Положението е плачевно вече над 15-20 години.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой от младежи!
14:42 / 04.09.2025
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септе...
14:17 / 04.09.2025
Работник е пострадал при трудов инцидент в завод "Арсенал" в Каза...
13:47 / 04.09.2025
Затвориха пътя от Радилово към Пазарджик
13:21 / 04.09.2025
Балонът няма пукане! До 18% ръст на цените на имотите до края на ...
13:41 / 04.09.2025
От 00:00 часа на 7 септември започва секционен контрол за измерва...
12:44 / 04.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: