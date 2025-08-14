ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметицата на Троян: Не се налага затваряне на "Къпинчо" заради мечока
"Сутринта ми се обади гражданин на Троян, който при сутрешната си разходка в парк "Къпинчо", се е оказал в непосредствена близост до един голям мечок. Гражданинът е постъпил адекватно – започнал е да се отдалечава, след което мечката също се е отдалечила от него, по разказа му.
Веднага се свързах с началника на РУП, с ръководителя на ДГС. За съжаление, правомощията на институциите в такава ситуация са доста ограничени. Пуснахме информация към гражданите, за да ги предупредим за случилото се. Поставихме информационни табели в парка.
В същото време получихме информация от граждани, че на пчелина до село Терзийско отново са се появили мечки, които очевидно търсят храна", каза Донка Михайлова.
Кметът на Троян поясни, че засега не се налага затваряне на парк "Къпинчо", още повече, че не може да се предположи в кои точно участъци се движи мечката. "Това е животно, което се придвижва относително бързо", каза кметът Михайлова.
Тя призова хората да се съобразят с предупредителната информация и да се движат безопасно.
"В последните дни издадохме информационни брошури, в които информираме гражданите как трябва да се реагира при контакт с животното, както и какви мерки да предприемат земеделските производители и животновъдите, за да осигурят безопасност за себе си и за животните, които отглеждат. Действаме съобразно указанията на институциите", каза кметът на община Троян, Донка Михайлова.
Тя уточни, че на този етап не се налага предприемане на мерки, аналогични на тези в Шумен след сигнал, че в района на парка там е забелязана пантера.
