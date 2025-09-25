ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Климатологът Симеон Матев: Краят на лятото настъпи
"От днес се слага край на лятото, което имахме близо 4 месеца. Настъпва есенно време, но ще липсват обилните дъждове. Значителни няма да има, това е най-притеснителното..
Понеделник и вторник само има условия да паднат по-значителни количества. Много по-съществено ще е понижаването на температурите. На места - по високите полета, както и по Софийско, ще има максимални температури 13-14 градуса", каза той.
Според него през първото десетдневие на октомври ще има по-ниски температури от обичайното, но до края на другия месец на места ще има температури отново до 20 градуса.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията с...
13:42 / 25.09.2025
Момичета унижиха своя съученичка, карат я да целува обувки
13:11 / 25.09.2025
Бизнесмен: Смазани сме заради редуцирания достъп до големите вери...
12:41 / 25.09.2025
Президентът с остри критики към Делян Пеевски
12:29 / 25.09.2025
Не закачайте бате Коце: Емрах и Константин си спретнаха гонка с м...
12:30 / 25.09.2025
Едва 37% от месото, което консумираме, е българско
12:14 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS