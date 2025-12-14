ЗАРЕЖДАНЕ...
|Клиентка си купи шпеков салам, но после обясни, че не става и за котето
"Това е шпек "Амбарица"! И за котето не става! Не, това не са сланини, а жили! Произведено в България! Изобщо има ли някакъв контрол какво се предлага на пазара?!", пита ядосаната дама.
А не след дълго получи и категоричен отговор:
"Ужас, няма контрол от институции, спят дълбоко зимен сън! То затова хората са болни - от недобросъвестни производители и търговци!"...
"Храната в България е без никакъв контрол за качество! Крайно време е да се обърне внимание с какво се храним, какво ни предлагат и на какви цени! Голяма част от народа ни страда от стомашно- чревни проблеми! Защо ли!", разсъждава друга клиентка.
