Клиентка остана крайно разочарована от покупката на шпеков салам. Жената сподели снимки на "деликатеса" и заяви:



"Това е шпек "Амбарица"! И за котето не става! Не, това не са сланини, а жили! Произведено в България! Изобщо има ли някакъв контрол какво се предлага на пазара?!", пита ядосаната дама.



А не след дълго получи и категоричен отговор:



"Ужас, няма контрол от институции, спят дълбоко зимен сън! То затова хората са болни - от недобросъвестни производители и търговци!"...



"Храната в България е без никакъв контрол за качество! Крайно време е да се обърне внимание с какво се храним, какво ни предлагат и на какви цени! Голяма част от народа ни страда от стомашно- чревни проблеми! Защо ли!", разсъждава друга клиентка.