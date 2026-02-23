Киселова ще бъде призована за свидетел

© Софийският градски съд успя днес да даде ход на делото за плагиатство срещу Петър Илиев, когото от "Има такъв народ" неколкократно планираха да номинират за висши държавни длъжности, предаде БНР.



Според прокуратурата десетки страници от книгата на Илиев "Компетенцията на Народното събрание", издадена през 2015 година, са плагиатствани от дисертацията на Наталия Киселова "Парламентарен контрол".



Бившият председател на Народното събрание отказа да бъде конституирана като частен обвинител. А защитата на Петър Илиев поиска отвод на наблюдаващия прокурор и прекратяване на наказателното производство, но съдът не уважи тези искания.



На следващото заседание в края на март като свидетел ще бъде призована Наталия Киселова.



Делото се гледа за втори път в Софийския градски съд. Веднъж то беше прекратено, но апелативният съд го върна за разглеждане от друг състав.