ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Киселова ще бъде призована за свидетел
Според прокуратурата десетки страници от книгата на Илиев "Компетенцията на Народното събрание", издадена през 2015 година, са плагиатствани от дисертацията на Наталия Киселова "Парламентарен контрол".
Бившият председател на Народното събрание отказа да бъде конституирана като частен обвинител. А защитата на Петър Илиев поиска отвод на наблюдаващия прокурор и прекратяване на наказателното производство, но съдът не уважи тези искания.
На следващото заседание в края на март като свидетел ще бъде призована Наталия Киселова.
Делото се гледа за втори път в Софийския градски съд. Веднъж то беше прекратено, но апелативният съд го върна за разглеждане от друг състав.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Единствено за Дечо изрично е подчертано, че огнестрелната рана е ...
21:59 / 23.02.2026
Отпадат удостоверения за раждане и адресна регистрация
21:47 / 23.02.2026
Христо Гаджев за смяната на всички 28 областни управители: Това е...
20:36 / 23.02.2026
Всички, които имат право да глобяват, излязоха на пътя Пловдив-Па...
20:13 / 23.02.2026
Явор Серафимов след думите на Дечев: В болница съм
20:28 / 23.02.2026
Ясни са имената на тримата заместници на доц. Околийски в Здравно...
20:34 / 23.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS