Киселото мляко може да се консумира дори известно време след изтичане на посочената дата на кутийката

© Киселото мляко е неизменна част от българската трапеза – то не само е универсален продукт, който може да бъде основа за сосове, смутита и сладкиши, но и любима храна за мнозина. Освен това е ценен източник на калций и протеини, а полезните бактерии в него подпомагат здравето на червата.



Въпреки качествата си, киселото мляко често остава забравено някъде в хладилника, а когато се сетим за него, срокът на годност вече е изтекъл. Тогава възниква въпросът – безопасно ли е да се консумира?



Диетологът Кери Ганс обяснява, че датата "най-добър до“ не е равнозначна на "опасно след“. Тя показва периода, в който производителят гарантира най-високо качество на продукта.



"Голяма част от това се свежда до качеството, а не до безопасността“, подчертава и д-р Бенджамин Чапман, професор от Университета на Северна Каролина. Според него, киселото мляко може да се консумира дори известно време след изтичане на посочената дата.



Колко време е годно киселото мляко?



Неотворено кисело мляко: може да издържи до месец след изтичане на срока.



Отворено кисело мляко: най-много седмица в хладилник.



При повторно използвана лъжица (попадане на бактерии от устата): срокът се скъсява още повече.



След срока на годност вкусът става по-кисел заради продължаващата ферментация. Това не е опасно само по себе си, но не бива да се консумира кисело мляко, което е престояло с месеци.



Как да разберем дали е развалено?



Експертите са категорични: доверете се на сетивата си. Ако мирише неприятно – изхвърлете го. Ако има лош вкус – изхвърлете го. Ако вкусът и миризмата са нормални – можете да го ядете.



Какво може да се случи при консумация на развалено мляко?



"Ако е било затворено, най-вероятно ще предизвика само леко разстройство на стомаха, но обикновено човек разпознава, че млякото е негодно още по вкуса“, обяснява Ганс. При отворено и престояло кисело мляко обаче съществува риск от диария, спазми и повръщане.



Как да съхраняваме правилно?



Приберете киселото мляко веднага в хладилника след покупка и избягвайте да държите отворена опаковка повече от няколко дни.



Ако сте купили повече, отколкото можете да изядете, замразете го – то може да остане във фризера до два месеца, без да промени вкуса си след размразяване.