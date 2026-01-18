ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кардиолог: Сезонните грипове крият сериозни рискове за сърцето
Д-р Бахарова подчерта, че сърдечните проблеми вече не са запазена територия само за възрастните. "Едно време инфарктът се случваше при жените след критическата възраст, а при мъжете около 45-50 години. Сега нещата са други – имаме млади мъже на 30 години с инфаркт“, обясни тя. Като основни причини тя посочи липсата на движение и прекомерното стоене пред телефоните и социалните мрежи, което замества живия контакт и физическата активност.
Проф. Радка Аргирова: Този нов вариант на грипа води до много бързо развиващи се пневмонии
Относно усложненията след грип или COVID-19, симптомите, за които трябва да се следи, са лесна умора, сърцебиене и ритъмни нарушения. "Има ранни симптоми, които се появяват след 7-ия до 10-ия ден, но има и по-късни – месец или три след инфекцията“, поясни д-р Бахарова. Тя призова при подобни оплаквания веднага да се търси помощ от личен лекар или спешен център.
Д-р Бахарова обърна специално внимание на личната отговорност. Докато до 18-годишна възраст грижата е на родителите, след това всеки сам трябва да отделя "един час в годината“ за профилактичен преглед, включващ кардиограма, измерване на кръвно налягане и изследвания на кръвната захар и бъбречните показатели. "Българинът не си обръща достатъчно внимание на здравето и всичко се неглижира“, коментира тя.
Зимният период е особено опасен за хората със сърдечни проблеми. Д-р Бахарова посъветва пациентите с хипертония да не спират лекарствата си самоволно, ако измерят ниска стойност на кръвното. Тя препоръча и ваксинацията срещу грип като ефективна превенция за рисковите групи.
За финал лекарят отправи предупреждение срещу самолечението чрез интернет и изкуствен интелект. "Хранителните добавки минават много лесно на пазара и нямат контрол като медикаментите“, подчерта тя. Вместо несигурни препарати, тя препоръча прием на доказани витамини като C и D, цинк и пробиотици след консултация със специалист.
