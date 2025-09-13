ЗАРЕЖДАНЕ...
|Караджов към бъдещите студенти: Вие ще градите утрешна България
Вие ще градите утрешна България, някога тръгнала от първите телеграфни импулси и първата пощенска станция и днес достигнала водещите позиции в дигитализацията и информационните технологии. И благодарение на Вас, сигурен съм ще заеме челно място в развитието и внедряването на изкуствения интелект, каза Гроздан Караджов.
“Уважаеми преподаватели, Вие сте пазителите на духа на тази институция. Вие изграждате характери, вдъхвате ценности, предавате примери. За това Ви дължим уважение и признателност!", подчерта той.
Вицепремиерът пожела на възпитаниците смелост, упоритост и вдъхновение и добави, че традицията има смисъл, само когато ражда бъдеще.
По време на церемонията Гроздан Караджов награди тримата пълни отличници на випуск 2025.
Ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф.
По време на церемонията Гроздан Караджов награди тримата пълни отличници на випуск 2025.
Ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. Миглена Темелкова връчи на вицепремиера почетния знак на учебното заведение.
