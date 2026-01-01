ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Какви сметки за вода ще плащаме от януари?
Автор: Десислава Томева 10:18Коментари (0)118
© Фокус
В края на декември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди новите цени за водоснабдяване и канализация, които трябваше да влязат в сила от 1 януари 2026 г..

В същото време обаче Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува решение да се спре поскъпването на водата на практика за гражданите в голяма част от страната от 1 януари 2026 г. Това се отнася за ВиК оператори под шапката на държавния "Български ВиК холдинг“.

В София поскъпване ще има и то е с 11.8 на сто до 4.10 лева за кубик. При семейство от 3 души и средно потребление от 12 кубика на месец, говорим за сметка в размер на около 49 лева или около 25 евро.

В следните области цените на водата ще останат на нивата от 2025 г. и увеличението, одобрено от КЕВР, няма да се прилага веднага:

Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, 

Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София област, Стара Загора, Шумен, Ямбол.

Важно е да се подчертае, че решението на МРРБ не обхваща всички дружества. Води, управляеми от общински или частни дружества, не са задължени да следват мораториума и могат да прилагат одобрените от КЕВР цени сами. Такива случаи може да се очакват, например, в градове като: Троян, Сапарева баня, Сандански и други, където ВиК операторът не е част от държавния холдинг.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Лечебната сила на водата в "града на здравето" помага при инфаркт...
08:05 / 01.01.2026
Всичко, което трябва да знаем: От днес плащаме в евро
07:00 / 01.01.2026
Обезщетението за отглеждане на дете до 2 години се повишава
06:10 / 01.01.2026
Днес е Васильовден: Традиции и обичаи
00:20 / 01.01.2026
Честита Нова година!
00:00 / 01.01.2026
bTV пристана на чалгата в новогодишната нощ
22:22 / 31.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пенсионната реформа
България в еврозоната
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: