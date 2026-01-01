Какви сметки за вода ще плащаме от януари?

© Фокус В края на декември Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди новите цени за водоснабдяване и канализация, които трябваше да влязат в сила от 1 януари 2026 г..



В същото време обаче Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува решение да се спре поскъпването на водата на практика за гражданите в голяма част от страната от 1 януари 2026 г. Това се отнася за ВиК оператори под шапката на държавния "Български ВиК холдинг“.



В София поскъпване ще има и то е с 11.8 на сто до 4.10 лева за кубик. При семейство от 3 души и средно потребление от 12 кубика на месец, говорим за сметка в размер на около 49 лева или около 25 евро.



В следните области цените на водата ще останат на нивата от 2025 г. и увеличението, одобрено от КЕВР, няма да се прилага веднага:



Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив,



Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София област, Стара Загора, Шумен, Ямбол.



Важно е да се подчертае, че решението на МРРБ не обхваща всички дружества. Води, управляеми от общински или частни дружества, не са задължени да следват мораториума и могат да прилагат одобрените от КЕВР цени сами. Такива случаи може да се очакват, например, в градове като: Троян, Сапарева баня, Сандански и други, където ВиК операторът не е част от държавния холдинг.