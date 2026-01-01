ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Какви сметки за вода ще плащаме от януари?
В същото време обаче Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува решение да се спре поскъпването на водата на практика за гражданите в голяма част от страната от 1 януари 2026 г. Това се отнася за ВиК оператори под шапката на държавния "Български ВиК холдинг“.
В София поскъпване ще има и то е с 11.8 на сто до 4.10 лева за кубик. При семейство от 3 души и средно потребление от 12 кубика на месец, говорим за сметка в размер на около 49 лева или около 25 евро.
В следните области цените на водата ще останат на нивата от 2025 г. и увеличението, одобрено от КЕВР, няма да се прилага веднага:
Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив,
Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София област, Стара Загора, Шумен, Ямбол.
Важно е да се подчертае, че решението на МРРБ не обхваща всички дружества. Води, управляеми от общински или частни дружества, не са задължени да следват мораториума и могат да прилагат одобрените от КЕВР цени сами. Такива случаи може да се очакват, например, в градове като: Троян, Сапарева баня, Сандански и други, където ВиК операторът не е част от държавния холдинг.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Лечебната сила на водата в "града на здравето" помага при инфаркт...
08:05 / 01.01.2026
Всичко, което трябва да знаем: От днес плащаме в евро
07:00 / 01.01.2026
Обезщетението за отглеждане на дете до 2 години се повишава
06:10 / 01.01.2026
Днес е Васильовден: Традиции и обичаи
00:20 / 01.01.2026
Честита Нова година!
00:00 / 01.01.2026
bTV пристана на чалгата в новогодишната нощ
22:22 / 31.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Казаха кога през януари се очаква много сняг
15:01 / 30.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS