Как се кандидатства за еднократна помощ за ученици?

© По-малко от месец остава до началото на новата учебна година. За семейство с дете тя е свързана с немалко разходи, които не всяко семейство лесно може да си позволи. Закупуването на учебните пособия и учебници, а и цялостната издръжка на едно дете също е значителен разход.



С настъпването на новата учебна година семействата с ученици в първи, втори, трети и четвърти клас могат да се възползват от еднократна помощ, предназначена да покрие част от разходите в началото на учебната година.



Еднократната помощ се предоставя и на настойника/попечителя, който отглежда детето и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства. Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.



Еднократната помощ се предоставя и на настойника/попечителя, който отглежда детето и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.



Отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас



Какво е необходимо да приготвя предварително



Начин на заявяване:



Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец попълнено от правоимащите лица и подадено в дирекция "Социално подпомагане“ по настоящ адрес по един от следните канали:



лично, като към заявлението декларация се прилага лична карта (за справка);



чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;



по електронен път с квалифициран електронен подпис;



по електронен път посредством електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.



Необходими документи:



Към заявлението-декларация се прилагат следните документи, в случаите, в които дирекция "Социално подпомагане" не може да получи информацията по служебен път:



Заявление-декларация по образец;



Удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас, издадено от съответното училище;



Mедицински протокол на ЛКК – в случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище;



Kопие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.