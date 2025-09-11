ИЗПРАТИ НОВИНА
Как бързо и лесно да проверим здравносигурителния си статус?
Автор: Десислава Томева 15:44Коментари (0)272
©
Хубаво е от време на време всеки от нас да проверява здравноосигурителния си статус. Има много работодатели, които пропускат да внесат здравните ви вноски, а това можете да установите само след проверка. Най-неприятна е изненадата да разберете, че правата ви са спрени след като вече сте в лекарския кабинет. 

"Фокус" припомня, че здравноосигурителните права се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Достъпът до безплатна медицинска помощ е гарантиран, ако са заплатени здравните вноски през последните 3 години – до месеца, когато гражданите желаят да получат медицинска помощ. 

Съветваме ви да направите справка за здравноосигурителния ви сатус по електронен път, чрез портала за електронни услуги на НАП със свободен достъп или във всяка териториална дирекция и/или офис на НАП, след:

– устно искане за издаване на справка за месеци без данни за здравно осигуряване– на място в ТД/офис на НАП. След идентификация на лицето, се предоставя справка за здравноосигурителен статус, съдържаща информация за месеци без данни за здравно осигуряване, генерирана от информационната система на НАП;

– заявяване желание за издаване на Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права, с подаване на Искане за издаване на документи на място в офис на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или през портала за електронни услуги на НАП с класифициран електронен подпис.

При подаване по електронен път, на адрес: https://portal.nra.bg/, ползването на услугата с КЕП изисква да е подадено:

– Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на задължено лице  и потвърден пълен/частичен достъп до услугите на НАП или 

– Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните услуги,  предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице със заявен и потвърден пълен/частичен достъп до услугата “Искане за издаване на документи".

За да бъде достъпна услугата с ПИК следва да е подадено заявление със заявено ползване на  услугата "Подаване на декларации, документи или данни“.

Служителят изготвя актуална справка за месеците без данни за здравно осигуряване.

Когато се установи, че лицето е осигурено за целия период, по искане на лицето се издава удостоверение.

Когато се установят периоди, през които за лицето няма здравноосигурителни вноски, на лицето се предоставя справка за тези периоди. Служителят анализира и установява основанието на което е следвало да бъдат внесени вноските, като дава разяснения за документите, които следва да представи лицето в ТД с оглед промяната на статуса му.

Резултат от услугата е изясняване и корекция на здравноосигурителен статус на лицето. Удостоверението за непрекъснати здравноосигурителни права.

"Фокус" припомня, че услугите в НАП са безплатни за гражданите.







Статистика: