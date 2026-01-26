ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
КЗК започна ревизия на концентрация на пазара на млечни продукти
Автор: Теодора Патронова 13:35Коментари (0)142
©
Комисията за защита на конкуренцията проведе работни срещи с Националната асоциация на млекопреработвателите и Асоциацията на млекопреработвателите в България. Те бяха организирани във връзка със задълбоченото проучване на пазара на мляко и млечни продукти, което КЗК започна в рамките на секторния анализ на пазара на хранителни стоки от първа необходимост. Секторният анализ изследва цялата верига на доставки – от производителя до търговеца на дребно, с цел да се установят структурни проблеми и евентуални изкривявания в конкурентната среда и да се предложат ефективни мерки за тяхното преодоляване.

Междинните данни от анализа показват, че най-сериозни деформации се наблюдават по веригата на доставки при млякото и млечните продукти. Например за периода 2020–2024 г. производството на сурово краве мляко спада с 25%, докато вносът на мляко и млечни продукти нараства с 43%. Това поставя под риск устойчивостта на сектора и създава зависимост от външни пазари.

Данните показват, че секторът е и силно концентриран. На база тези изводи националният орган по конкуренция за първи път започна ревизия на разрешена през 2023 г. концентрация на пазара на млечни продукти между "Тирбул“ ЕАД и "Обединена Млечна Компания“ ЕАД. КЗК образува производство дали концентрацията е извършена при условия и по начин, при които е била разрешена, включващи заявените от компанията намерения за инвестиции, програми за подкрепа на производители и др., които са основен мотив за разрешаване на концентрацията. В случай на неизпълнение на тези условия Комисията може да упражни законовите си правомощия, като наложи поведенчески и/или структурни мерки, както и имуществена санкция до 10% от оборота.

На срещите представителите на бранша поставиха и други въпроси като липсата на национални стандарти за качество, недостатъчен институционален контрол, високите производствени разходи и недостиг на работна ръка, които допълнително задълбочават проблемите в производството и преработката.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
НИМХ: В следващите 24 часа нова снежна покривка
13:05 / 26.01.2026
Преподаватели от СУ: Това е грубо погазване на конституционния мо...
12:56 / 26.01.2026
Управител на компания е осъден в разследване на Европейската прок...
12:56 / 26.01.2026
18-годишен ученик е намерен мъртъв, полицията разследва склоняван...
11:56 / 26.01.2026
Бащата на Сияна: Буцата в гърлото стана още по-голяма
11:47 / 26.01.2026
Експерт: Купувачите са готови да направят компромис с квадратурат...
11:05 / 26.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Хандбал - подготовка и състезания
Зима 2025/2026 г.
ВК Марица, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: