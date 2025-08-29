ИЗПРАТИ НОВИНА
КЗК въведе секретна система за сигурност на определена инфомация, само трима ще могат да боравят с нея
Автор: Петър Дучев 13:29Коментари (0)12
©
В хода на секторните анализи на пазарите на храни и лекарства, които Комисията за защита на конкуренцията извършва, постъпват значителен обем данни, голяма част от които представляват поверителна информация – производствена или търговска тайна. Това наложи да въведем допълнителни мерки и специално установен ред на работа, с които да се гарантира надеждната защита на информацията.

Това заяви председателят на КЗК доц. Росен Карадимов при представянето на системата от допълнителни мерки за защита на поверителната търговска информация на Комисията. Той обясни, че системата повишава сигурността на обработваните данни и демонстрира ясна ангажираност на Комисията към защита на правата и интересите на икономическите оператори, участващи в пазарните анализи. Въвеждането ѝ е част от по-широка стратегия на КЗК за модернизиране и институционално укрепване при работа със стопанска информация, включително в контекста на сътрудничеството с европейските и национални органи.

Като част от въведените мерки бяха обособени специални зони с ограничен достъп и постоянно видеонаблюдение, в които да се съхранява и обработва поверителна информация, постъпила в Комисията. Достъп до тях се осигурява единствено от определени три длъжностни лица с ръководни функции. Помещенията са оборудвани със система за постоянно видеонаблюдение в реално време, а записите от него са с удължен срок на съхранение на два независими източника, обясни главният секретар на КЗК Мария Петрова.

Служителите, които работят с поверителни документи, не могат да използват устройства, които позволяват копиране и заснемане, и осъществяват връзка само чрез защитен стационарен телефон. Работата им се осъществява чрез хардуер и софтуер, които са изградени в самостоятелна офлайн мрежа, изцяло съобразена със спецификите на извършваната дейност, а техническото оборудване в зоните не позволява запис на данни през външни устройства.

Постъпващата в Комисията поверителна информация се отделя незабавно от останалата, регистрира се в деловодната система и се предава на член от работния екип, след което се съхранява в защитен шкаф и се прехвърля към самостоятелен сървър, намиращ се в зоната с ограничен достъп. Достъп до този сървър и работа с документите се осъществява само от предварително определени длъжностни лица със специален достъп, като всички действия се извършват под наблюдение и при пълна проследимост. Във всяка стъпка се прилагат принципите на разделност и контрол – от съхранението на ключове до работата със съдържанието на поверителните папки.







Статистика: