|КЗК извършва проверки във фирми за картел при доставка на храна в болници
Производството е образувано след постъпил на 2 октомври 2025 г. в антимонополния орган сигнал от народния представител Васил Пандов. В сигнала се изразяват съмнения за манипулиране на процедури по обществени поръчки за храна за лечебни заведения от страна на фирмите "Мастър-пик“ ЕАД, "Болкан мийл“ ЕООД и "Парти фууд“ АД.
Предвид сериозната обществена вреда и тежките социални последствия, до които подобни нарушения биха могли да доведат като лошо качество на храната и нарушаване правата на пациентите, веднага след получаване на сигнала Комисията започна предварително проучване за изясняване на фактическата обстановка. Бяха разгледани всички поръчки за доставка на болнична храна, проведени за територията на град София за периода 2022 г.-2025 г., в които дружествата участват като конкуренти.
В предварителното проучване бяха установени достатъчно данни, които насочват към една от формите на забранено споразумение под формата на тръжни манипулации, а именно "разпределяне на пазари“ – спечелване на обществените поръчки от този конкурент, на когото е "разпределен“ конкретният възложител. Друга форма на съгласуваност между дружествата, която се наблюдава, са т.н. "оферти за прикритие“, които се използват, за да се създаде привидно впечатление за наличие на конкуренция и процедурата да не бъде прекратена при подадена само една оферта.
Събраните при проверките на място преки и косвени доказателства ще бъдат приобщени към тези, установени до момента в производството за установяване на картел за манипулиране на обществени поръчки за доставка на болнична храна.
При извършване на внезапни проверки на място служителите на националния орган по конкуренция разполагат с правомощия да получават достъп, преглеждат и изземват всякакви документи и записи, свързани с дейността на дружествата, независимо от носителя, на който се съхраняват. По време на проверките служителите използват и специализирана техника (форенсик лаборатория) за възстановяване, удостоверяване на автентичност и анализ на цифрова информация, представляващо точно копие (форенсик имидж) на конкретния носител на тази информация.
След приключването на процесуалните действия по преписката, КЗК ще се произнесе в рамките на законоустановената си компетентност.
