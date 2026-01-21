КС ще гледа оставката на Румен Радев в петък

© Булфото На 23 януари (петък) от 10:00 часа Конституционният съд ще проведе заседание по конституционно дело №3/2026 г. по повод подадената оставка от президента Румен Радев, съобщиха от съда.



Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.



Припомняме, че Румен Радев внесе оставката си в Конституционния съд вчера.



След като оставката на държавния глава бъде потвърдена, вицепрезидентът Илияна Йотова ще изпълнява длъжността президент до края на мандата - 21 януари 2027 г.



Тя ще продължи процедурата с формиране на служебно правителство и насрочване на парламентарни избори.