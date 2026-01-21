ЗАРЕЖДАНЕ...
|КС ще гледа оставката на Румен Радев в петък
Докладчик по делото е съдия Павлина Панова.
Припомняме, че Румен Радев внесе оставката си в Конституционния съд вчера.
След като оставката на държавния глава бъде потвърдена, вицепрезидентът Илияна Йотова ще изпълнява длъжността президент до края на мандата - 21 януари 2027 г.
Тя ще продължи процедурата с формиране на служебно правителство и насрочване на парламентарни избори.
