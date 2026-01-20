КС образува дело за постъпилата оставка на Радев

© Булфото Конституционният съд образува дело по повод постъпила на основание чл. 97 от Конституцията оставка на президента Румен Радев, съобщиха от съда.



За докладчик по делото е определена съдия Павлина Панова.



В основния закон не е посочено в какъв срок конституционните съдии трябва да се произнесат за оставката, но според експерти финалното решение би трябвало да отнеме не повече от седмица.