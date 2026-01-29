ЗАРЕЖДАНЕ...
|КЕВР с компенсации за домакинствата за месец декември
Компенсациите са част от новия механизъм за подкрепа на домакинствата, въведен с промени в Закона за енергетиката /ЗЕ/. С него се осигурява предсказуемост на сметките за електроенергия на битовите потребители, независимо от колебанията в цените на борсовия пазар, съобщават от Комисията.
От 1 юли 2025 г. пазарът на електроенергия на едро е либерализиран. Цената за домакинствата обаче остава фиксирана за едногодишен период и се определя от регулатора. В същото време дружествата-доставчици са задължени да купуват електрическа енергия от борсата на пазарни цени, а да я продават на битовите клиенти на фиксирана цена. През м.декември цената на закупената от дружествата електроенергия от пазара е надвишавала определената базова цена от 71,60 евро/MWh (140,03 лв./MWh), без ДДС. В този случай всеки от крайните доставчици получава определена от КЕВР компенсация от Фонд "Сигурност на електроенергийната система“, която вече е отчетена в издадените фактури на потребителите.
При изчисляване на размера на компенсациите КЕВР прилага механизми за корекция, целящи да предотвратят недобросъвестни практики от страна на дружествата-крайни снабдители.
Определените компенсации за периода 1–31 декември 2025 г. са както следва:
- 25,12 евро/MWh (49,12 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на "Електрохолд Продажби“ ЕАД;
- 25,48 евро/MWh (49,83 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на "ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД;
- 25,46 евро/MWh (49,79 лв./MWh), без ДД - за битовите крайни клиенти на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД;
- 47,03 евро/MWh (91,98 лв./MWh), без ДДС - за битовите крайни клиенти на "ЕСП Златни Пясъци“ ООД.
