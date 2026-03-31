Днес след временно спиране на валежите и по-съществено разкъсване на облачността, в следобедните часове от юг тя отново ще се увеличи и ще завали дъжд. Без валежи и с повече слънчеви часове ще бъде времето в Северна България. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 10° и 15°, в София – около 11°.
Над планините облачността ще е значителна. След обяд от юг ще започнат валежи от дъжд, над 1200 метра – от сняг. Ще духа до умерен северозападен, по високите части – югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 2°.
Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, по южното крайбрежие в следобедните часове с валежи от дъжд. Повече слънчеви часове ще има по Северното Черноморие. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще са между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 8°-9°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, пишат от НИМХ.
Изпращаме март с неприятно време
Забиха две кирки в колата на млада дама
22:54 / 30.03.2026
Крум Зарков за договора с Украйна: Акт на върховна политическа бе...
23:03 / 30.03.2026
Иво Сиромахов: Тая краставица струва 15 евра, не е някакъв евтинд...
22:34 / 30.03.2026
"Не ни въвличайте във война": Радев с остър коментар срещу властт...
23:04 / 30.03.2026
Терзиев захапа лошо Борисов заради думите му в Пловдив
21:04 / 30.03.2026
Синоптик: Ще си натрупа доста сняг в Родопите
21:13 / 30.03.2026
