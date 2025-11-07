ИЗПРАТИ НОВИНА
Издигат паметник на Захари Стоянов в София
Автор: Цвети Христова 14:53
© Facebook
Поставят паметник на Захари Стоянов зад Народното събрание в София.

"Най-накрая! Поздравления за инициативния комитет, благодарности към дарителите!", написа кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков във Facebook.

Припомняме, че през 2023 г. Столичният общински съвет прие предложението на тогавашния му председател и настоящ правосъден министър Георги Георгиев и общинските съветниците Борислав Бориславов, Карлос Контрера, Ирина Йорданова, Грети Стефанова и Иван Таков да бъде поставен паметник на Захарий Стоянов в зелената площ срещу северния вход на сградата на Народното събрание.

Захари Стоянов, роден като Джендо Стоянов Джедев, е български революционер, политик, журналист и писател. Помощник апостол в Априлското въстание (1876) и негов пръв историограф с книгата си "Записки по българските въстания“. Председател на БТЦРК и главен организатор на Съединението на Княжество България и Източна Румелия (1885).







