ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Издигат паметник на Захари Стоянов в София
"Най-накрая! Поздравления за инициативния комитет, благодарности към дарителите!", написа кметът на столичния район "Средец" Трайчо Трайков във Facebook.
Припомняме, че през 2023 г. Столичният общински съвет прие предложението на тогавашния му председател и настоящ правосъден министър Георги Георгиев и общинските съветниците Борислав Бориславов, Карлос Контрера, Ирина Йорданова, Грети Стефанова и Иван Таков да бъде поставен паметник на Захарий Стоянов в зелената площ срещу северния вход на сградата на Народното събрание.
Захари Стоянов, роден като Джендо Стоянов Джедев, е български революционер, политик, журналист и писател. Помощник апостол в Априлското въстание (1876) и негов пръв историограф с книгата си "Записки по българските въстания“. Председател на БТЦРК и главен организатор на Съединението на Княжество България и Източна Румелия (1885).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Градът на мечтите: Преди 40 г. е с население 53000, днес се е сви...
13:14 / 07.11.2025
Край на безнаказаното натискане на газта по АМ "Тракия"!
13:25 / 07.11.2025
Хотелиери: Защо на едни увеличават заплатите и осигуряват комфорт...
12:59 / 07.11.2025
Радев: Притеснен съм управляващите да не доведат "Лукойл" до сцен...
13:39 / 07.11.2025
Радев: Притеснен съм управляващите да не доведат "Лукойл" до сцен...
12:21 / 07.11.2025
МЕЧ ще поиска Борисов да бъде санкциониран по "Магнитски"
12:14 / 07.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS