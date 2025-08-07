ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Иво Конов: Моторът на практика е една купчина желязо, която се подчинява на физични закони
Автор: ИА Фокус 13:37Коментари (0)514
©
Има много дефицити при обучението за получаване на свидетелство за управление за категория и курсистите излизат недостатъчно добре подготвени. "Безопасно с мотор на пътя“ е създадена с цел да компенсира тези дефицити, т.е. да бъдем в помощ на начинаещите и по-неопитни мотористи. Това каза Иво Конов – създател на Фейсбук групата "Безопасно с мотор на пътя“, в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ с водещ Ася Александрова.

По думите му най-големият враг на мотоциклетиста е самият мотоциклетист.

"Когато един човек завърши курса и има свидетелство за управление, той трябва ясно да си даде сметка, че не умее и не трябва да превишава своите умения на пътя, не трябва да се впуска в рискови ситуации и трябва да продължи с усвояването на знания. Моторът на практика е една купчина желязо, която се подчинява на физични закони. Ако мотористът не прави нещо правилно, ще стане грешка. Мотористът е този, който управлява, взима решения кога какво да бъде направено, така че единствено от него зависи как ще управлява мотора си“, подчерта Конов.

Като всяко превозно средство, и моторът има своите особености. Именно на тях обръщат внимание организаторите на сбирките на групата пред младите и неопитни водачи.

"Дискусиите са на две основни теми, които световната статистика е показала, че са основните причини за пътнотранспортни произшествия с мотори. Основна причина е скоростта и неумението да се управлява скоростта. Курсистите не умеят да спират правилно и да завиват с мотор. Винаги когато коментираме проблемите, правим и демонстрационни упражнения, които след това всеки може сам да си ги направи, за да изработи свой собствен стил на каране. Има основни неща, които важат за всички видове мотори, и всички мотористи трябва да се съобразяват с тях, защото те са обусловени от физичните закони, но всеки моторист трябва да изгради свой собствен стил“, обясни Иво Конов.

Екипировката е много важна за безопасността на мотоциклетистите, но в курсовете този въпрос не се коментира, отбеляза той.

"Хората не знаят, че има различна степен на защита, екипировка за различни цели – за студено време, за дъждовно време, за по-топло време, за спортно каране, за туристическо каране“, поясни Конов.

Пътникът зад моториста е подложен на същите рискове, на които и самият моторист. Затова екипировката е задължителна и за него, добави той.

Важно е мотористът да прави чести почивки – на всеки 40-50 минути за по 5-10 минути. Той обърна внимание и на хидратацията, която е много важна за адекватните и бързи реакции на пътя.

"В топлото време се обезводняваме, постоянно ни одухва въздух, който изсушава кожата, а това намалява количеството на вода в организма, което води до промяна на реакциите“, поясни Конов.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Смарт начин да останеш във форма – смартчасовници Huawei с 0% лих...
13:20 / 07.08.2025
Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по...
13:17 / 07.08.2025
Спасиха българин от удавяне в Бяло море
13:31 / 07.08.2025
Психолог за еврото: Хора тогава изгубиха наистина много пари, сег...
12:17 / 07.08.2025
Бизнесмен: В миналото Одрин беше като мол за българите, но вече и...
11:41 / 07.08.2025
Пенсиите на 7341 души са били под запор
11:23 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Семейство: Потеглихме към Италия за къща за 1 евро, но вместо рай открихме суровата реалност
Семейство: Потеглихме към Италия за къща за 1 евро, но вместо рай открихме суровата реалност
14:00 / 05.08.2025
Изненадващ звезден развод
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Ключово решение за нотариусите, вече ще могат да заверяват електронни документи
Ключово решение за нотариусите, вече ще могат да заверяват електронни документи
11:43 / 05.08.2025
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
10:24 / 05.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Попълване на регулатори
Зверство срещу 18-годишно момиче
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: